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Dünya

PAKİSTAN'A BİR GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ AMERİKAN SALDIRISI: 7 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

28 Ekim 2010 11:07

-PAKİSTAN'A BİR GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ AMERİKAN SALDIRISI: 7 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 28.10.2010 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan'a insansız Amerikan uçaklarıyla düzenlenen iki füze saldırılarında 7 kişinin öldüğü bildirildi.      Pakistan televizyonlarının, bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberlere göre, Kuzey Veziristan'ın Datta Hel bölgesinde bir eve Amerikan insansız uçaklarıyla yapılan saldırıda 7 kişi öldü.  Haberde, bir gün içinde üç saldırının düzenlendiği bölgede halkın korku ve panik yaşadığı, evlerine giremedikleri belirtildi. Kuzey Veziristan'da dün düzenlenen iki saldırıda 4'ü yabancı uyruklu 8 kişi ölmüştü. ABD, eylül ayı içinde 22, bu ay da 16 defa insansız hava araçlarından atılan füzelerle Pakistan topraklarına saldırı düzenledi, bu saldırılarda 180'den fazla kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın 2008'den beri Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılarda 1,200'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor. Bu saldırılar Pakistan kamuoyunda Amerikan aleyhtarı tepkilere ve öfkenin büyümesine neden oluyor.

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