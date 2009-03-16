Pakistan yönetimi yargıçları affetti

Pakistan gerildi

Navaz Şerif eylemi bitirdi

ABD'nin tepkisi olumlu

Yönetimin, eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref tarafından kovulan hakim ve avukatları affetmemesi yüzünden patlak veren siyasi kriz dün iyice derinleşmiş ve şiddet olayları patlak vermişti.Muhalefet lideri Navaz Şerif de, hükümetin, yargıçların görevlerine iade edilmesi kararının ardından, avukatlarla muhalefet partilerinin düzenlediği hükümet karşıtı "uzun yürüyüş"ü durdurdu.Pakistan Başbakanı Gilani, ayrıca geçen haftaki gösterilerde gözaltına alınan tüm siyasi parti yandaşları ve avukatların serbest bırakılması talimatını verdi.Hükümet, siyasi krizi aşmak ve muhalefet lideri Navaz Şerif'in de destek verdiği hükümet karşıtı avukatların gösterilerine son vermek amacıyla başyargıcın görevine iade edilmesini kabul etmişti.Liberal olarak tanınan Çaudri, 2007'de dönemin Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı General Pervez Müşerref tarafından görevden alınmıştı.Bu arada, yüzlerce avukatın Çaudri'nin başkent İslamabad'daki evinin önünde toplanarak, sevinç gösterisinde bulunduğu kaydedildi.Avukatların gösterilerine liderlik eden emekli yargıç Tarık Mahmud, kararın, yargının bağımsızlığı için mücadele edenlerin zaferi olduğunu belirtti.Muhalefet lideri Navaz Şerif, hükümetin, yargıçların görevlerine iade edilmesi kararının ardından, avukatlarla muhalefet partilerinin düzenlediği hükümet karşıtı "uzun yürüyüş"ü durdurdu.Hakkındaki ev hapsi kararına uymayarak, başkent İslamabad'da düzenlenecek oturma eylemine katılmak üzere evinin bulunduğu Lahor'dan başkente doğru yola çıkan Şerif, hükümetin kararından sonra evine geri dönerken, "İnşallah bundan sonra bu milletin kaderi değişecek" dedi.Şerif, karar dolayısıyla Devlet Başkanı Ali Asıf Zerdari, Başbakan Yusuf Ziya Gilani ve Pakistan halkına teşekkür etti.Bu arada, İslamabad'daki Amerikan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, karardan duyulan memnuniyet dile getirildi.Açıklamada, "Bu, ciddi meydan okumaları engellemek için devlet adamına yakışır bir karardır. Uzun süredir devam eden bu ulusal meselenin hallolması ulusal uzlaşma yönünde bir adımdır" denildi.Amerikan Büyükelçiliğinin açıklamasında, artık tüm Pakistanlılar ve siyasi temsilcilerinin, demokrasilerini güçlendirme ve anlaşmazlık konularının çözümünde olumlu diyaloğu sağlamak için birlikte çalışma zamanının geldiği de ifade edildi.Washington ve diğer Batılı hükümetler, siyasi krizin Pakistan'ı terörle mücadeleden uzaklaştırmasından endişe ediyordu.