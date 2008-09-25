Pakistan sınırında gerginlik

NATO: Pakistan helikoptelerimize ateş açtı

Pakistan ordusu, askerlerinin Afganistan sınırından geçen iki helikoptere ateş açtığını ve helikopterlerin de ateşe karşılık verdiğini bildirdi.Ordunun açıklamasında, daha önce NATO tarafından yapılan açıklamanın aksine, helikopterlerin sınırı geçtiğinde ısrar edilerek, Pakistan askerlerinin "uyarı ateşi" açtığı sırada helikopterlerin "tamamen Pakistan toprakları içinde" olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kabil'deki NATO karargahıyla temas halinde olunduğu ve konunun aydınlatılmaya çalışıldığı belirtildi.Afganistan'da NATO komutasındaki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF), ülkenin doğusunda devriye gezen helikopterlerine, Pakistan'daki bir kontrol noktasından ateş açıldığını bildirmişti.NATO açıklamasında, helikopterlere, Host'a bağlı Tanay yöresinde Pakistan askerleri tarafından ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve helikopterlerin hasar görmediği belirtilmişti. Açıklamada, helikopterlerin olay sırasında Pakistan hava sahasına girmedikleri kaydedilmişti.Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pakistan güçlerinin ateş açtığı helikopterlerin, Afganistan içinde faaliyet gösteren Amerikan ordusu helikopterleri olduğunu bildirdi.Pentagon sözcüsü, "Onlar ABD helikopterleri. Uçuş rotaları hiçbir noktada Pakistan'dan geçmiyor" dedi.Sözcü, Amerikan ve NATO yetkililerinin, Pakistanlı muhataplarıyla olayı değerlendirmek ve olumsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için görüşmeler yaptığını kaydetti ve "Pakistan neden bunların olduğunu anlamamızı sağlamalı" diye konuştu. ISAF bünyesinde Afganistan'ın doğusunda görev yapan askerlerin çoğunluğunu Amerikan askerleri oluşturuyor.Pakistan ordusu, daha önceleri Afganistan sınırından geçilerek militanlara yönelik düzenlenen operasyonlara tepki göstermiş, kendi topraklarında gerektiğinde kendisinin operasyon yapacağını ve topraklarına herhangi bir tecavüzü hoş görmeyeceğini açıklamıştı.