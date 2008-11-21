Pakistan 'Predator' avlayacak!

Pakistan ordusu, çeşitli ateşli silahlarla insansız uçak düşürme eğitimi yapmaya başladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Pubjab vilayetine bağlı Muzaffergarh kenti yakınında bulunan bir çöl sahasında, uçaksavar silahlar ve kısa menzilli karadan havaya atılan füzelerle insansız uçakları düşürmek amacıyla eğitim yaptığı duyuruldu.



Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Hava Savunma unsurları, değişik irtifalarda uçan insansız uçakları vurarak düşürme konusundaki becerilerini sergiledi" ifadesi yer aldı. Hava savunma komutanı Korgeneral Eşref Salim, yaptığı açıklamada, silahları kullanan askerlerin hedefleri vurmadaki isabet ve çevikliklerini övdü.



Gözlemciler, Pakistan ordusunun bu eğitimi, Pakistan hükümetinin, ülkede insansız uçaklarla füze saldırıları düzenleyen Amerikan yönetimini dün resmen protesto etmesinin ardından başlattığına dikkati çekiyor.