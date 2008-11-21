T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan 'Predator' avlayacak!

Pakistan ordusu, son günlerde artan Amerikan insansız uçak saldırılarına karşı hava savunma eğitimi yapmaya başladı.

21 Kasım 2008 02:00

Pakistan ordusu, çeşitli ateşli silahlarla insansız uçak düşürme eğitimi yapmaya başladı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Pubjab vilayetine bağlı Muzaffergarh kenti yakınında bulunan bir çöl sahasında, uçaksavar silahlar ve kısa menzilli karadan havaya atılan füzelerle insansız uçakları düşürmek amacıyla eğitim yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Hava Savunma unsurları, değişik irtifalarda uçan insansız uçakları vurarak düşürme konusundaki becerilerini sergiledi" ifadesi yer aldı. Hava savunma komutanı Korgeneral Eşref Salim, yaptığı açıklamada, silahları kullanan askerlerin hedefleri vurmadaki isabet ve çevikliklerini övdü.

Gözlemciler, Pakistan ordusunun bu eğitimi, Pakistan hükümetinin, ülkede insansız uçaklarla füze saldırıları düzenleyen Amerikan yönetimini dün resmen protesto etmesinin ardından başlattığına dikkati çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24