Pakistan ordusuna saldırdılar

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, silahlı kişilerin başkent İslamabad'ın dışındaki bir ordu karargahına girmeye çalışmaları üzerine çıkan çatışmada 4 saldırgan, 6 asker öldü.



BBC'nin haberine göre, Ravalpindi'deki karargaha girmeye çalışan kamuflaj giysili saldırganlara askerler tarafından ateş açıldı.



Önce çatışmada tüm saldırganların öldüğü açıklanmıştı ancak daha sonra iki saldırganın kaçmayı başardığı bildirildi.



Daha önceki haberlerde ölen asker sayısı da sekiz olarak verilmişti.



Saldırı Pakistan'ın kuzey batı kesiminde bir dizi bombalı saldırıyı takip ediyor.



Cuma günü Peşaver'deki saldırıda en az 50 kişi öldü.



Saldırı ordunun Taliban'a karşı kapsamlı bir operasyona hazırlandığı bir sıraya da rastlıyor.



İslamabad'daki BBC muhabiri son günlerde aşiret kontrolündeki bölgelerde bulunan Taliban mevzilerinin havadan bombalandığını bildiriyor.



Muhabirimiz ordunun bu bölgelerdeki operasyonları şiddetlendireceği söylentilerinin olduğunu da kaydediyor.



Ordu karargahına yapılan saldırıyı üstlenen henüz olmadı ancak Taliban kendilerine yönelik operasyonlar durmadığı taktirde karşı saldırı yapacakları tehdidinde bulunuyordu.



Bir polis memuru, beyaz bir minibüs içindeki saldırganların, aracı öğlen saatlerinde karargaha sürdüklerini söylüyor.



Ardından saldırganlar araçtan atlayıp, mevzilenmiş ve ateş açmış.



Çatışma sırasında helikopterler desteğindeki polis ve askerlerin bölgeyi kordon altına aldığı bildiriliyor.

