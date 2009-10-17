Pakistan, Taliban militanlarına karşı uzun süredir planladığı kara operasyonunu başlattı. Otuz bin askerle Afganistan sınırına ilerleyen Pakistan ordusu sert direnişle karşılaştı.

Pakistan ordusu, Güney Veziristan'daki aşiret bölgesinde bulunan Taliban militanlarına karşı bugün erken saatlerde kara saldırısı başlattı.

Taliban Pakistan ordusuna ağır silahlarla karşılık veriyor.

Hava kuvvetleri tarafından da desteklenen operasyonda Afganistan sınırındaki Taliban mevzileri hedefleniyor. Bölgede 10 bin Taliban militanının olduğu tahmin ediliyor.

Pakistan son 15 günde Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 160’tan fazla insanın ölmesinin ardından, dün militan grubun kökünü kazıma sözü vermişti.

Güney Veziristan'daki dağlık bölgede gerçekleşen kara savaşının haftalarca sürmesi bekleniyor.