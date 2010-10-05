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Dünya

PAKİSTAN, NATO ARAÇLARININ GEÇİŞİNİ ENGELLEMEYE DEVAM EDİYOR İSLAMABAD (A.A)

05 Ekim 2010 12:20

-PAKİSTAN, NATO ARAÇLARININ GEÇİŞİNİ ENGELLEMEYE DEVAM EDİYOR İSLAMABAD (A.A) - 05.10.2010 - Pakistan hükümeti, geçen hafta NATO'ya ait bir helikopterin sınır karakolunu vurmasının ardından, Afganistan'daki NATO birliklerine ikmal sağlayan araçların hareketlerini 6 gündür engelliyor. Yerel Geo News televizyonun haberine göre, yüzlerce yakıt tankeri ve Tır Pakistan-Afganistan sınırında bulunan Torham sınır kapısında bekletilmeye devam ediliyor. Bir hükümet yetkilisi, daha önce söz konusu engellemeye ''güvenliğin sağlanamamasını'' gerekçe göstermişti. Televizyona konuşan bazı araç sahipleri, hükümetten engellemenin en kısa sürede kaldırılmasını talep etti. Pakistan'da son 4 gün içinde NATO'ya ikmal sağlayan araçlara düzenlenen saldırılarda 50'den fazla yakıt tankeri ve Tır ateşe verildi. Afganistan'da 160 binden fazla askeri bulunan ABD ve NATO birliklerine ikmalin yüzde 80'i Pakistan üzerinden sağlanıyor.

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