Pakistan'ın Karaçi kentindeki borsa binasına silahlı ve el bombalı saldırı: 2 sivil hayatını kaybetti

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Pakistan'ın güneyinde bulunan Karaçi kentindeki menkul kıymetler borsası binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Dört silahlı saldırganın binadan içeriye girerek rastgele ateş açmaya başladığı ve el bombaları attıkları belirtildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırganların tümü öldürülken, 2 sivil de hayatını kaybetti.

Reuters'a konuşan Karaçi Emniyet Müdürü Gulam Nabi Memon, saldırganların borsa binasına gri bir Toyota Corolla ile geldiğin belirtti.

Dört saldırganın ilk önce dışarıdaki bir güvenlik kulübesine el bombası atıp, ateş açtığı bildirildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Terörle Mücadele Departmanı, saldırganların sırt çantalarında çok miktarda mermi ve el bombası bulunduğunu belirtti.

Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'nın saldırı sırasında işlem yapmaya devam ettiği belirtildi.