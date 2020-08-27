"Pakistan'ın eski Endonezya Büyükelçisi, göreve gelir gelmez Büyükelçilik binasını indirimli fiyata sattı"

Pakistan Ulusal Mesuliyet Bürosu, eski Endonezya Büyükelçisi Syed Mustafa Anwar hakkında Büyükelçilik binasını indirimli fiyata satmak suçundan işlem başlattı.

India Today'de yer alan habere göre, Pakistan Ulusal Mesuliyet Bürosu, Anwar'ın 2001-2002 arasında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Pakistan Büyükelçiliği binasını indirimli fiyata sattığını belirtti. Binanın yasa dışı satışının 1.32 milyon dolara olduğu belirtildi.

Anwar'ın göreve gelir gelmez binanın satılması için harekete geçtiği, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirmediği belirtildi. Satış süreci başlayınca Anwar'ın Bakanlığa bilgilendirme yolladığı ancak binanın satışına izin çıkmadığı belirtildi.

Pakistan Ulusal Mesuliyet Bürosu, Anwar'ın görevi kötüye kullanmaktan suçlu olduğunu açıkladı.