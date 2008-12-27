T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan, Hindistan sınırına asker yığıyor

Pakistanlı yetkililer, Hindistan sınırına asker yığmaya başladıklarını açıkladı

27 Aralık 2008 02:00

Pakistanlı yetkililer, Hindistan sınırına asker yığmaya başladıklarını açıkladı. Yüzlerce askerin, Pakistan’ın El Kaide ve Taliban militanlarına karşı savaştığı Afgan sınır bölgesinden doğuya doğru kaydırıldığı bildiriliyor.

Pakistan ordusu asker kaydırmayı resmen doğrulamadı. Ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri orduda tüm izinlerin kaldırıldığını hem kara hem de hava kuvvetlerine alarm verildiğini açıkladı.

Hindistan, Pakistan’daki gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Hindistan Dışişleri bakanlığı Hint vatandaşlarını Pakistan’a seyahet etmenin güvenli olmadığı konusunda uyardı.

İki ülke arasında, Hindistan'ın Mumbai kentinde Pakistanlı teröristler tarafından düzenlendiği sanılan, 200 kişinin can verdiği terör saldırıları sonrası gerginlik artmış bulunuyor.

İlgili haberler:

Pakistan'dan terör yuvasına baskın

Mumbai 'Kasab'ı 3 bin dolara kan dökmüş

Hindistan'da ikinci dalga korkusu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24