Pakistan, Hindistan sınırına asker yığıyor

Pakistan'dan terör yuvasına baskın

Mumbai 'Kasab'ı 3 bin dolara kan dökmüş

Hindistan'da ikinci dalga korkusu

Pakistan ordusu asker kaydırmayı resmen doğrulamadı. Ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri orduda tüm izinlerin kaldırıldığını hem kara hem de hava kuvvetlerine alarm verildiğini açıkladı.Hindistan, Pakistan’daki gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Ancak Hindistan Dışişleri bakanlığı Hint vatandaşlarını Pakistan’a seyahet etmenin güvenli olmadığı konusunda uyardı.İki ülke arasında, Hindistan'ın Mumbai kentinde Pakistanlı teröristler tarafından düzenlendiği sanılan, 200 kişinin can verdiği terör saldırıları sonrası gerginlik artmış bulunuyor.