Pakistan, Hindistan sınırına asker yığıyor

Pakistanlı yetkililer, Hindistan sınırına asker yığmaya başladıklarını açıkladı. Yüzlerce askerin, Pakistan’ın El Kaide ve Taliban militanlarına karşı savaştığı Afgan sınır bölgesinden doğuya doğru kaydırıldığı bildiriliyor.
Pakistan ordusu asker kaydırmayı resmen doğrulamadı. Ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri orduda tüm izinlerin kaldırıldığını hem kara hem de hava kuvvetlerine alarm verildiğini açıkladı.
Hindistan, Pakistan’daki gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Ancak Hindistan Dışişleri bakanlığı Hint vatandaşlarını Pakistan’a seyahet etmenin güvenli olmadığı konusunda uyardı.
İki ülke arasında, Hindistan'ın Mumbai kentinde Pakistanlı teröristler tarafından düzenlendiği sanılan, 200 kişinin can verdiği terör saldırıları sonrası gerginlik artmış bulunuyor. İlgili haberler:Pakistan'dan terör yuvasına baskınMumbai 'Kasab'ı 3 bin dolara kan dökmüşHindistan'da ikinci dalga korkusu