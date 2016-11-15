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BBC Türkçe

Pakistan: Gülen okulları çalışanları ve ailelerine sınırdışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti öncesi, bu ülkedeki Gülen hareketine ait 23 okulda çalışan 108 öğretmenin aileleriyle birlikte 20 Kasım'a dek ülkeyi terk etmesi istendi.

15 Kasım 2016 23:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti öncesi, bu ülkedeki Gülen hareketine ait 23 okulda çalışan 108 öğretmenin aileleriyle birlikte 20 Kasım'a dek ülkeyi terk etmesi istendi.

Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, Pakistan'da bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu okullarda görevli 108 öğretmenin ailelerini de alarak ülkeden ayrılmasını resmen istediklerini açıkladı.

Pakistanlı Bakan, toplamda 400 kişiyi bulan bu kişilerin 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini beklediklerini bildirdi.

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"PakTurk" Okulları'nın da kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada da , Pakistan hükümetinin talebi doğrulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak Pakistan ziyaretinde, okulların Türk yetkililere devri konusunun da ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, iki gün sürecek ziyaretinde Cumhurbaskanı Memnun Huseyin ve Basbakan Navaz Serif ile görüşecek, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap edecek.

Turkiye ve Pakistan'dan üst düzey şirketlerin yöneticileriyle düzenlenecek toplantıya Basbakan Şerif ile katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'ın ardından Lahor'a da gidecek.

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