Pakistan gerildi

Pakistan’da yönetimin, eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref tarafından kovulan hakim ve avukatları affetmemesi yüzünden patlak veren siyasi kriz derinleşiyor.



Ordu, protesto gösterilerini engellemek için alarma geçerken, kadın Enformasyon Bakanı Sherry Rehman, hükümetin siyasi krizle ilgili haberlerini sansürlemeye kalkması üzerine istifa etti. Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari hükümeti, önceki yönetim tarafından kovulan hakim ve avukatları görevlerine iade etmeyi kabul etmedi. Üstüne bir de geçen ay Yüksek Mahkeme’nin muhalefet lideri ve eski Başbakan Navaz Şerif ile kardeşi Şahbaz’a seçim yasağı getirmesi, ülkedeki gerilimin tırmanmasına yol açtı. Bununla da yetinmeyen hükümet, gösteri yasağı ilan ederken, ordu da olası protesto gösterilerine anında müdahale edebilmek için alarma geçti.



Bakandan protesto



Hükümetin, medyaya avukat protestosuyla ilgili haber yasağı getirmeye kalkması yönetim içinden beklenmedik bir tepkiyi tetikledi. Geo TV’nin yayınının kesilmesi üzerine, kadın Enformasyon Bakanı Rehman, istifasını sundu.

