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Pakistan: FETÖ’ye ait okulda çalışanlar, ülkeyi 20 Kasım'a kadar terk edecek

Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi geldi

15 Kasım 2016 20:54

Pakistan hükümetinin ülkede Gülen cemaatine yakın ait 23 okulda çalışan 108 öğretmenin, aileleriyle beraber 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini karar aldığı bildirildi. Kararı, Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, katıldığı bir canlı yayın programında duyurdu.

Pakistan'daki cemaat okulları "PakTurk" adı altında faaliyet gösteriyor.

"PakTurk" da kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin bildirimini doğruladı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlayacak Pakistan ziyaretinde, okulların Türk yetkililere devri konusunun da ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, iki gün sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Memnun Huseyin ve Başbakan Navaz Serif ile görüşecek, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap edecek.

Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey şirketlerin yöneticileriyle düzenlenecek toplantıya Başbakan Serif ile katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'ın ardından Lahor'a da gidecek.

 

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