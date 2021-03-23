T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da polis merkezi yakınında patlama: 4 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı

23 Mart 2021 20:20

Pakistan’ın Chaman kentinde bulunan polis merkezi yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Pakistan’da “Pakistan Günü” kutlamaları gerçekleşirken Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentindeki Taj Yolu’ndaki polis merkezi yakınında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, saldırıyı daha fazla özerklik talep eden Belucistan’daki ayrılıkçıların düzenlemiş olabileceği öne sürüldü. (İHA)

pakistanpatlama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24