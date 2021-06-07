Pakistan'da iki hızlı tren çarpıştı: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da iki hızlı tren çarpıştı. Kaza sonucu en az 35 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Enkaz altında kalan yolcular için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pakistan'ın güneyinde iki hızlı trenin çarpıştığı bir tren kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 35 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Sindh eyaleti polis şefi Umar Tufail, Milet Express'e ait trenin enkazında 15 ve 20 yolcunun daha kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, iki trende toplam 1100 yolcunun olduğunu söyledi. Kazaya neyin neden olduğu hâlâ tespit edilemedi.