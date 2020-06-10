Pakistan'da hastanelerin kapasitesi doluyor; Dünya Sağlık Örgütü "Tecrit uygulanmalı" dedi

Dünya Sağlık Örgütü, Pakistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son durumu inceleyerek tecrit uygulamasına gidilmesi gerektiğini söyledi. DSÖ, Pakistan'da 2 hafta tecrit 2 hafta serbestlik gibi bir uygulama yapılmasını önerdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Covid-19 test sayısı düşük olan Pakistan'da 4 testten birinin sonucu pozitif çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Pakistan'da tecrit uygulamasına dönülmesi gerektiğini, 2 haftalık aralıklarla uygulamanın yapılabileceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan ise ülke genelinde tecrit uygulamasını ekonominin kaldırmayacağını savunuyor. Khan, uygulanan kısmi karantina önlemlerinin de haftaya kaldırılmasını planlıyor.

Pakistan'da şu ana kadar 108 bin 317 Covid-19 vakası kaydedildi ve 2 bin 172 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki hastanelerin kapasitesinin dolmaya başladığı uyarısı yapılıyor.