Pakistan: 'Çocuk pornosu' şüphelisi gözaltında

Pakistan'da bir şüpheli, bilgisayar dersi verme bahanesiyle kandırdığı 25 kadar çocuğun "porno fotoğraflarını çekerek internette sattığı" şüphesiyle gözaltına alındı.

Pakistan Federal Soruşturma Bürosu'nun siber suçlarla mücadele bölümü, Sedat Emin adlı 45 yaşındaki şüphelinin bilgisayarlarına da el koydu.

Dawn gazetesinin haberine göre Emin sorgusunda, son birkaç yıldır "çocuk pornosu fotoğraflarını" internette sattığını kabul etti ve çocuklarına bilgisayar eğitimi vereceğini söylediği anne ve babalara 3-5 bin rupi (Yaklaşık 200 TL) para ödedi.

Pakistanlı yetkililerin, Norveç'te gözaltına alınan bir kişinin verdiği ifade doğrultusunda, Norveç makamlarının verdiği bilgiyle Emin'i gözaltına aldıkları vurgulandı.

İfade tutanaklarına göre Emin "Norveç'ten James diye biri beni çocuk pornosu endüstrisiyle tanıştırdı. Çocuk pornosu malzemeleri satma önerisi yaptı. Ufak çocukların olduğu videolar için bana 100 ila 400 ABD Doları para önerdi. Sadece kendi yaptığım videoları değil, Rusya ve Bangladeş'teki porno sitelerinin sunucularından bulduğum videoları da sattım" dedi.

Emin'in bilgisayarında 65 bin "çocuk pornosu videosu" bulunduğu ve başka suç ortaklarının olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.