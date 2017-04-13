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BBC Türkçe

Pakistan: 'Çocuk pornosu' şüphelisi gözaltında

Ülkede 45 yaşındaki bir kişi, bilgisayar dersi verme bahanesiyle kandırdığı 25 kadar çocuğun "porno fotoğraflarını çekerek internette sattığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Norveç'ten gelen bilgi üzerine yakalandığı açıklanan bu kişinin bilgisayarlarına

13 Nisan 2017 17:38

Pakistan'da bir şüpheli, bilgisayar dersi verme bahanesiyle kandırdığı 25 kadar çocuğun "porno fotoğraflarını çekerek internette sattığı" şüphesiyle gözaltına alındı.

Pakistan Federal Soruşturma Bürosu'nun siber suçlarla mücadele bölümü, Sedat Emin adlı 45 yaşındaki şüphelinin bilgisayarlarına da el koydu.

Dawn gazetesinin haberine göre Emin sorgusunda, son birkaç yıldır "çocuk pornosu fotoğraflarını" internette sattığını kabul etti ve çocuklarına bilgisayar eğitimi vereceğini söylediği anne ve babalara 3-5 bin rupi (Yaklaşık 200 TL) para ödedi.

Pakistanlı yetkililerin, Norveç'te gözaltına alınan bir kişinin verdiği ifade doğrultusunda, Norveç makamlarının verdiği bilgiyle Emin'i gözaltına aldıkları vurgulandı.

İfade tutanaklarına göre Emin "Norveç'ten James diye biri beni çocuk pornosu endüstrisiyle tanıştırdı. Çocuk pornosu malzemeleri satma önerisi yaptı. Ufak çocukların olduğu videolar için bana 100 ila 400 ABD Doları para önerdi. Sadece kendi yaptığım videoları değil, Rusya ve Bangladeş'teki porno sitelerinin sunucularından bulduğum videoları da sattım" dedi.

Emin'in bilgisayarında 65 bin "çocuk pornosu videosu" bulunduğu ve başka suç ortaklarının olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

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