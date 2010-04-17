Pakistan, Benazir Butto suikastını engelleyebilirdi

T24 - 2007 yılında seçim mitingi sırasında Pakistan’ın eski Başbakanı Benazir Butto’ya yönelik suikastla ilgili soruşturma yürüten BM raporunda, o dönemde ülkenin başında bulunan Cumhurbaşkan Pervez Müşerref yönetimi ve güvenlik birimleri suikastti önleyemedikleri için ‘kusurlu’ bulundu.



BM’nin beklenen Butto Suikastı Raporu açıklandı. Raporda, Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto’ya yönelik suikastta dönemin Pakistan yönetimi kusurlu bulundu. Suikastın engellenebileceği, soruşturmanın ise kasten aksatıldığı vurgulandı.



BM’ye önceki gün sunulan 65 sayfalık raporu, başkanlığını Şili’nin BM Daimi Temsilcisi Heraldo Munoz’un yaptığı üç kişilik komisyon hazırladı. Munoz, raporu şöyle özetledi: “Saldırı riski çok yüksekti. Yeterli güvenlik önlemleri alınsa Bayan Butto’ya yönelik suikast engellenebilirdi. Pakistan emniyetinin suikastı yeterince soruşturmamasında kasıt olduğuna inanıyoruz.”



Pakistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ferhatullah Babar, “Rapor eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref yönetiminin ihmalini ortaya koyuyor” dedi.





İhale Müşerref’e kaldı



Pakistan’ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref’in sözcüsü Raşid Kureyşi ise suikastta Müşerref’in sorumluluğunun olmadığını, kendisinin de görev süresince birçok intihar saldırısından kurtulduğunu ve bunları engelleyemediğini belirtti. Benazir Butto, 8 yıllık sürgünün ardından döndüğü Pakistan’da, 27 Aralık 2007’de yaptığı bir seçim mitingi sırasında düzenlenen bombalı suikastta can vermişti.





İşte raporun ana hatları



Benazir Butto’nun eşi Asıf Ali Zerdari’nin çabalarıyla hazırlanan ve açıklanması yine Zerdari’nin girişimleriyle defalarca ertelenen BM raporunun ana hatları şöyle:



- Yeterli güvenlik önlemi alınsa Butto suikastı engellenebilirdi.

- Pakistanlı yetkililer, Butto’nun karşılaştığı olağanüstü güvenlik risklerine karşı önlem almadılar.

- Müşerref hükümeti, bu ciddi tehditlerin farkındaydı. Tek yaptığı, bu tehditleri Butto’ya ve yerel yetkililere iletmek oldu. Tehditleri bertaraf etmeye çabalamadı.

- Butto’yu tehdit edenler arasında El Kaide, Taliban, yerel İslamcı militanlar ve Pakistan derin devleti unsurları vardı.

- Suikastın ardından yapılan soruşturma, Pakistan istihbarat birimleri ve diğer yetkililerce ciddi biçimde baltalandı. Bu, kasıtlı bir müdahaleydi.





