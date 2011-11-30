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Dünya

Pakistan, BBC'nin yayınını kesti KARAÇİ (A.A) 

30 Kasım 2011 01:28

-Pakistan, BBC'nin yayınını kesti KARAÇİ (A.A) - 29.11.2011 - Pakistan, bir belgesel yüzünden İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını engelledi. Pakistan kablolu televizyon birliğinin başkanı Halid Areyn, kararın, Pakistan'ın aşırı dincilerle mücadele için verdiği sözleri yerine getiremediği eleştirisinde bulunulan, ''Gizli Pakistan'' belgeselinin 23 Kasım'da BBC'de gösterilmesinden sonra alındığını belirtti. BBC, iki bölüm halindeki belgeselde, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yetkililerinin ve batılı diplomatların, Pakistan'ın terörle mücadele taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olduğu yolundaki suçlamalarının irdelendiğini bildirdi. ABD ve diğer ülkeler, Pakistan'ı, Afganistan'daki NATO askerlerine saldırmak için Pakistan topraklarını kullanan Afgan militanlarını hedef almayı reddettiği için eleştiriyor.

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