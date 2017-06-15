Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ifade verdi

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi.

Dünyaca ünlü ve zengin kişilerin deniz aşırı işlerini belgeleyen Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca’dan 11 buçuk milyon gizli dokümanın yayınlanmasıyla Pakistan Başbakanı Navaz Sharif hakkında yolsuzluk iddiaları patlak vermişti. Navaz Şerif’in iki oğlu ve kızı Meryem de soruşturmaya dahil edilmişti. Nisan ayında Pakistan Yüksek Mahkemesi, Sharif’in görevden alınması yönünde yeterli delil bulunmadığını ancak Şerif hakkında incelemelerin yürütülmesi için Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) kurulması kararını vermişti. Ortak Savunma Ekibi geçtiğimiz hafta Sharif’i kendileriyle bağlantı kurup, bütün ilgili kayıtları götürmesi için çağırdı. Şerif bugün ise, yolsuzluk soruşturması nedeniyle Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Komisyonu’nun karşısına çıktı.

Başbakan Şerif, küçük kardeşi aynı zamanda ülkenin Pencap eyaletinin lideri olan Shahbaz Şerif ve diğer meslektaşlarıyla birlikte soruşturma ekibinin genel merkezine geldi. Navaz Şerif, binaya girmeden önce TV kameralarına el salladı. 3 saatlik sorgudan sonra kendinden emin görünen Şerif temize çıkacağını ifade etti.

“Şimdiye kadar her kuruşun hesabını verdim. Bütün mal varlığı detaylarını Yüksek Mahkeme ve JIT’e teslim ettim” diyen Şerif, yaşananların bir yolsuzluk veya zimmete mal geçirme değil, bir ailenin özel ve kişisel meselesi olduğunun bilinmesini istedi.

Uluslararası Şeffaflık Kurumu’nun 2017 raporuna göre, Afganistan 176 ülkenin yer aldığı yolsuzluk sıralamasında 116. sırada yer alıyor.