Pakistan Başbakanı Han'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdıktan iki gün sonra Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı. Hükûmet yetkilileri, bu durumun halkı aşı olmaktan caydırmaması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Faysal Sultan, 68 yaşındaki Han'ın "hafif öksürüğü" ve ateşi olduğunu ifade etti. Han'ın kendini evinde izole ettiği bildirildi.

Aşılama kampanyasından sorumlu bakan, Han'ın aşıyı olmadan önce virüsü kaptığını düşündüklerini bildirdi.

Han'a hangi aşının yapıldığı açıklanmasa da, Pakistan'da sadece Çin'in Sinopharm aşısının bulunduğu biliniyor.

Pakistan lideri, katıldığı toplantılarda sık sık maskesiz bir şekilde görüntülenmişti.