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Dünya

Pakistan Başbakanı Gilani 19 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak İSLAMABAD (A.A)

16 Ocak 2012 21:03

-Pakistan Başbakanı Gilani 19 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak İSLAMABAD (A.A) - 16.01.2012 - Pakistan'da Anayasa Mahkemesinin çağrısı üzerine Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin 19 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi. Bir hükümet yetkilisi, Başbakan Gilani'nin Anayasa Mahkemesinin çağrısı üzerine 19 Ocak'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacağını söyledi. Gilani'nin bu kararı Pakistan Halk Partisi'nin üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıda verdiği, Gilani'ye destek olmak için toplantıya Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin de katıldığı belirtildi. Pakistan'ın en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi Gilani'yi ''yargıya hakaret ettiği'' gerekçesiyle ifade vermeye çağırmıştı.

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