PAKİSTAN BAŞBAKANI ABBASİ, DÖNEM BAŞKANLIĞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DEVRETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, D8 zirvesinin açılış oturumunda dönem başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a devretti. Devirden önce bir konuşma yapan Abbasi, “D-8 aynı zamanda proje uygulama devresine de girdi. Kalkınma, ilerleme ve halklarımızın refahı için çalışmamız gerekiyor. Uluslararası düzeyde daha güçlü bir ses çıkarmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti\'nin bu zirve için seçtiği ekip gerçekten çok maharetli bir şekilde çalışıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı kalkınmayı genel tema olarak seçtik\" dedi.

Abbasi, \"D-8\'in 20. yılını kutladığımız bu yıl, hedeflerimizi ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye verdiğimiz taahüdü bir kez daha pekiştirmeliyiz. D8 çok geniş kaynaklara sahip bir bölge, ancak ortak kaynaklarımızı optimize etmek için daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor. Bunu her düzeyde, her alanda yapmamız lazım. Ancak ve ancak o zaman sinerji oluşturabilir ve bu sayede güvenli ve sürdürülebilir bir refah düzeyi sağlayabiliriz\" diye konuştu.

ABBASİ DÖNEM BAŞKANLIĞI\'NI ERDOĞAN\'A DEVRETTİ

Pakistan Başbakanı Abbasi, konuşmasının ardından D8\'in başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a devretti. Abbasi, Erdoğan\'a, \"Sizi, başkanlığınızdan dolayı kutluyorum. Eminim burada gösterdiğiniz zeka, dinamizm ve bilgeliğiniz sayesinde D-8\'e yeni bir dinamizm katacaksınız. Pakistan halkı ve hükümeti adına size tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Pakistan\'da her zaman son derece istekli bir dost ve ortak bulacaksınız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Abbasi\'nin konuşması

- Detaylar

