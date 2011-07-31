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Dünya

PAKİSTAN, ABD DİPLOMATLARINA KISITLAMA GETİRDİ İSLAMABAD (A.A)

31 Temmuz 2011 20:32

-PAKİSTAN, ABD DİPLOMATLARINA KISITLAMA GETİRDİ İSLAMABAD (A.A) - 31.07.2011 - Pakistan'ın, bu ülkede görev yapan Amerikan diplomatlarının seyahat özgürlükleriyle ilgili yeni kısıtlamalar getirdiği bildirildi. Diplomatik bir kaynak bugün AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine bu kısıtlamaların genişletildiğine dair bir mektup gönderildiğini, mektupta diplomatların başkent dışına nasıl ve ne zaman çıkabileceklerinin belirtildiğini söyledi. Kaynak ayrıntılı bilgi vermedi.   ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Alberto Rodriguez, bu meseleyi çözmek için Pakistan hükümetiyle birlikte çalıştıklarını kaydetti. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, diplomatik seyahatlerle ilgili "ABD'yi hedefleyen hiçbir özel kısıtlamanın" uygulanmadığı, "bu konuda ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğiyle yapıcı bir anlaşma bulunduğu" belirtildi. Açıklamada, "Pakistan'da görevli diplomatların seyahatleriyle ilgili uzun zamandan beri genel kuralların bulunduğu, bu kurallarla diplomatların güvenliği ve emniyetinin sağlanmasının amaçlandığı" ifade edildi.

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