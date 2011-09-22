-Pakistan, ABD askerine izin vermeyecek İSLAMABAD (A.A) - 22.09.2011 - Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, ABD askerlerinin militanlarla mücadelede Pakistan topraklarında konuşlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Malik, bunun yerine ABD'nin istihbarat desteği sağlamasını istedi ve Pakistan'ın aşırı dinci militanlarla mücadeleyi kendisinin yapabileceğini ifade etti. Malik, "Pakistan halkı ABD askerine hiçbir zaman bu topraklarda izin vermeyecek. Hükümetimiz zaten ABD ile işbirliği yapıyor. Ama ABD bizim egemenliğimize saygı göstermeli" diye konuştu. Malik ayrıca, Pakistan istihbarat servisinin Taliban bağlantılı Hakkani örgütüne yardım ettiği ya da ilişkisi olduğu yolundaki ABD suçlamalarını da reddetti. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Pakistan istihbarat servisi ISI'yı, Hakkani örgütü kanalıyla Afganistan'da NATO ve Afgan askerlerine karşı "aracılı" bir savaş yürütmekle suçlamıştı. Bazı ABD istihbarat raporları ise, ISI'yı, Hakkani örgütünü geçen hafta Kabil'de ABD Büyükelçiliği ve NATO üssüne düzenlenen saldırı için özel olarak yönlendirmekle suçluyordu. Hakkani örgütünün 10 ile 15 bin civarında militanı bulunduğu ve bunların daha çok Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan'da bulunan Peştun bölgesinde konuşlandığı belirtiliyor. Pakistan İçişleri Bakanı Malik, Pakistan ordusunun militanları bu bölgede takip etmesi için yeterli olmadığını belirterek, "ABD ile ortak bir düşmana karşı savaşıyoruz ama maalesef ortak bir stratejimiz yok. Suçlamalar yerine birlikte oturup konuşmalıyız" diye konuştu.