-PAKİSTAN 2 VATANDAŞINI ÖLDÜREN ABD'LİNİN İADESİNİ YASAKLADI LAHOR (A.A) - 01.02.2011 - Pakistan'da bir mahkeme, geçen hafta iki Pakistanlıyı meşru müdafaa için öldürdüğünü açıklayan bir Amerikalı konsolosluk çalışanının, İslamabad yönetimi tarafından ABD'ye iade edilmesini yasakladı. Olayın meydana geldiği Lahor kentindeki Yüksek Mahkemenin Başkanı Yargıç İmtiyaz Ahmed Şodri, zanlının ABD'ye iadesini yasakladığını belirterek, diplomatik pasaport taşıyan Amerikalının "diplomatik dokunulmazlığı bulunup bulunmadığına" mahkemenin 15 gün sonra karar vereceğini bildirdi. ABD'nin Lahor Konsolosluğu "idari teknik personeli" olan ve diplomatik pasaportu bulunan zanlı Raymond Davis, kendi açıklamasına göre, otomobilinde kendisine saldırmaya hazırlanan iki motosikletli genci vurarak öldürdü. Bu arada Pakistanlı savcıların, Amerikan Konsolosluğundan, Raymond Davis'in yardımına gelmeye çalışan ve yoldaki üçüncü bir motosikletliye çarparak öldüren bir otomobildekilerin sorgulanmaları için kendilerine teslim edilmesi isteği henüz yerine getirilmedi. Öte yandan Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zardari, dün gece İslamabad'ı ziyaret eden ve Davis'in iadesi için baskı yapan 6 Amerikan Kongresi üyesine yaptığı açıklamada, "adli sürecin sonunu beklemenin doğru olacağını" söyledi. Pakistanlı savcılar da "tabanca taşısalar bile, iki kurbanla ilgili adli kusur tespit edemediklerini", ayrıca Amerikalıların Davis'in silah taşıma ruhsatını gösteremediğini belirtti. Washington ile İslamabad arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da bozma riski bulunan olay, Pakistan'da protesto gösterileri düzenlenmesine yol açtı.