Paketinin 827 milyar dolarlık versiyonunda uzlaşıldı

ABD Başkanı Barack Obama’nın ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırladığı 937 milyar dolarlık dev pakette, 827 milyar dolara indirilerek uzlaşma sağlandı. Eyaletlere yapılan yardım ile okul inşaatlarına ayrılan kaynakta milyarlarca dolar indirime gidildi.



Senato'da Demokrat parti ile Cumhuriyetçi parti arasında sağalan uzalşama uyarınca Başkan Obama'nın 937 milyar dolar olan ekonomik paketinde yaklaşık 110 milyar dolardan fazla indirime gidilerek 827 milyar dolara çekildi.



ABD Kongresi'nin üst kanadında normalde cuma günü oylanması gereken ama Cumhuriyetçi Parti senatörlerin paketin yeni halini incelemek için süre istemesi üzerine, gelecek salıya ertelenen yasa tasarısının son şekli, bazı Demokrat Parti Senatörleri arasında hayal kırıklığına neden oldu.



Demokrat Parti'nin 41'e karşı 58 sandalyelik üstünlüğü bulunan 100 üyeli ABD Senatosu'nda yasanın geçmesi için en az 60 senatörün "evet"oyu vermesi gerekiyor. Yapılan görüşmeler ardından bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin pakete desteğinin sağlandığı ve paketin yasallaşması konusunda bir engelin kalmadığı belirtiliyor.



Başkan Obama'nın paketinde yapılan 110 milyar dolarlık kesinti nedeniyle ekonomiyi hızlı bir şekilde yukarıya kaldıracak projeler ile eyaletlere eğitim ve diğer programlar için eyaletlere ayrılan 40 milyar dolarlık yardımda kesintiye gidilecek.



Söz konusu eyaletlere yapılacak 40 milyar dolar tutarındaki kaynakta yapılacak indirimin göreceli olarak işçi çıkartma, bazı servislerin kapatılması veya vergi artırımında etkili olması beklendiği ifade ediliyor.



780 milyar dolar tutarında harcama ve 47 milyar dolar tutarında gayri menkul ve otomobil piyasasını canlandırmak için planlanan vergi teşviklerinden oluşan paket, çalışan çiftlere bin dolara yakın vergi indirimi, ev ve araba alacaklara da 15 bin dolara kadar vergi teşviklerini içeriyor.



ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner yaptığı açıklamada, paketin ayrıntıların Salı günü açıklanması beklendiğini bildirdi.

