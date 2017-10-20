Paketçi, eski ayakkabısını bırakıp, yenisini çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kebapçıda paketçi olarak çalışan 15 yaşındaki Ü.K., sipariş götürdüğü evin kapısındaki yeni spor ayakkabıları çalıp, kendi ayakkabılarını bıraktı.

Olay merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kebapçıda çalışan Ü.K. apartmana siparişi teslim ettikten sonra, kapı önündeki spor ayakkabı gördü. Ü.K. kendi eski ayakkabısını bırakıp, spor ayakkabıyı giyip, binadan ayrıldı. Sabah uyandığında ayakkabısını göremeyen ev sahibi Ersin Ünaldı, polise başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, görgü tanıklarının ifadesiyle yaşı küçük çocuğun çalıştığı işyerine gitti. Yakalanan Ü.K. Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi

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