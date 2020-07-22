Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı. Bir gece veya daha fazla gecelemeli seyahatler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,5 azalarak 7 milyon 958 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının ilk 3 ayda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin TL olarak gerçekleşti.

Paket tur harcamaları ilk 3 ayda yüzde 43 azaldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 502 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 2 milyon 161 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.