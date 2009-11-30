Pakdil: Kimse vatanseverliğimizi tartışamaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Nevzat Pakdil, ''Hiç kimse Türkiye'nin büyüklüğünü tartışamaz, hiç kimse bizim vatanseverliğimizi tartışamaz'' dedi.

Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Fatih Arıkan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Fatih Erkoç ve partililerle birlikte Göksun'a geldi.

Göksun Kaymakamı Cemalettin Demircioğlu, Belediye Başkanı Ramazan Hurç, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Talhat Koska, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Pakdil ve beraberindekiler vatandaşlarla ve partililerle bayramlaştı.

Pakdil, burada yaptığı konuşmada, ''Hiç kimse bizim vatanseverliğimizi tartışamaz'' diyerek, Türkiye'nin büyüklüğüne dünyanın her yerinde saygı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyadaki tüm sorunlarla yakından ilgilenen ve çözümü noktasında girişimlerde bulunan büyük bir ülke olduğunu kaydeden Pakdil, şöyle konuştu:

''Değerli kardeşlerim, kimse bizim vatanseverliğimizi tartışamaz. Hiç kimse Türkiye'nin büyüklüğünü tartışamaz. Türkiye'nin büyüklüğüne dünyanın her yerinde saygı var. Nerede bir sorun varsa Türkiye'yi ara bulucu olarak kabul ediyorlar. Böyle bir durumda bizim kendi sorunlarımıza çözüm aramamamız söz konusu dahi olamaz. Bizim kendi sorunlarımızı çözmemiz bizi küçültmez, aksine bizi daha da büyütür. Bizi bu yoldan kimse döndüremez.''

Pakdil, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tüm üyelik sürecine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

''Bizim Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacımızdan çok Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Avrupa Birliği büyümek istiyorsa mutlaka büyük Türkiye'yi kendi yanına almak zorunda ve bunun için de yapması gerekenleri yapmak zorunda. Birlik ve beraberliğimiz kimse bozamaz, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyiz. Sizler de müsaade etmeyin. Bu birlik ve beraberlik içinde hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum.''