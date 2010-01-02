Pahalı benzinde Türkiye açık ara lider

Türkiye yeni yıla, Maliye Bakanlığı'nın sigaradan benzine, otoyol geçişlerinden motorlu taşıtlara, değerli kağıtlardan telefona kadar birçok vergi kalemindeki zamlarla uyandı.



Sigaraya 60, benzine 20, motorine de 15 kuruş vergi zammı geldi. Maliye'nin benzin ve motorinden aldığı Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) artırması, benzinin fiyatını 3,67 liraya çıkardı. Bir günde yapılan 25 kuruşluk zam, Türkiye'yi Avrupa'da en pahalı benzin ve motorin satan ülke konumuna yükseltti.



Artışa ÖTV'nin yanı sıra KDV'nin de etkisi oldu. Çünkü Maliye, ÖTV'nin de vergisini (KDV) alıyor. Son ÖTV düzenlemesiyle bir litre benzinden alınan vergilerin tutarı 2,45 liraya yükseldi.



Litresi 2,87 liraya satılan kırsal motorinde ise toplam 1,67 lira vergi alınıyor. Maliye'nin son 6 ay içerisinde iki kere ÖTV artışına gitmesi, benzin fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Halen Avrupa'da 1 litre benzin 1,38 Euro ile en pahalı Hollanda'da satılıyor. Bu ülkeyi 1,32 Euro ile Finlandiya ve 1,31 Euro ile de Danimarka izliyor. Türkiye'de ise bir litre benzin 31 Aralık itibarıyla 1,69 Euro'dan satılmaya başlandı. Bu rakamla benzinde tarihi zam rekoru kırıldı.





Verginin de vergisi faturayı kabarttı



Benzin ve motorinden alınan ÖTV'nin artırılması, Katma Değer Vergisi'ni de artırdı. Resmi verilere göre artış öncesi 1 litre benzinden 1,69 lira ÖTV alınırken zamla rakam 1,89 liraya yükseldi. ÖTV'deki artış, KDV'yi de yükseltti. Buna göre daha önce 0,52 lira olan KDV tutarı 0,56 liraya yükseldi. Benzer artış motorinde de yaşandı. Maliye akaryakıt ürünlerinden ÖTV'yi maktu (sabit) alırken, KDV'yi nisbi (oransal) alıyor. Akaryakıt ürünlerinden alınan KDV, yüzde 18 olarak uygulanıyor.