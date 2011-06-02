-PADOVESE'NİN KATİL ZANLISINA İKİNCİ RAPOR İSKENDERUN (A.A) - 02.06.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Papalık Anadolu Temsilcisi Piskopos Luigi Padovese'nin (53) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan şoförü Murat Altun (27) için İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, ''akli dengesinin yerinde olduğu'' yönünde karar verildiği bildirildi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sanık Murat Altun hakkında, Adana'daki Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden verilen ''akli dengesi yerinde değil'' raporunun ardından, Cumhuriyet Savcısının bu rapora itirazı üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulunca hazırlanan rapor tamamlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, kasten öldürme suçu nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 32. maddesinden yararlanıp yararlanamayacağı sorulan sanık Murat Altun'un yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları yorumladığı raporunda şu görüşlere yer verildi: ''Cezai sorumluluğuna müessir ve kişide şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmamıştır. Bu duruma göre, sanığın, 3 Haziran 2010 tarihinde işlediği suçla ilgili suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oybirliği ile mütalaa olunur.'' Murat Altun'un avukatı Cihan Önal, Adana'daki hastanenin raporuna dayanarak, müvekkili için cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluk haline itirazda bulunmuştu. Bu itirazın reddedilmesi üzerine zanlı avukatı, bir üst mahkemeye başvurmuştu. Papalık Anadolu Temsilcisi Luigi Padovese, 3 Haziran 2010 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinin Karaağaç beldesi Sultanköy Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili Padovese'nin 4,5 yıldır şoförlüğünü yapan Murat Altun katil zanlısı olarak tutuklanmıştı.