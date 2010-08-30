'Padişah' kavgasının tarafları konuştu

T24 - Aydın'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ile CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay arasında yaşanan 'padişah' tartışması devam ediyor. CHP'li Atay, "Valiye karşı artık kendimi tutamadım, hükümetin valisinin burada işi yok dedim" şeklinde yaşananları anlatırken, Vali Coş "Uzattığım eli havada bıraktı, bayrama gölge düşürmek kimin haddine? Bu hakkı nereden alıyor?" dedi.

NTV'ye konuşan Vali Çoş ve CHP'li vekil Atay Ntv'de tören sırasında yaşananları anlattı.



Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, bağlantıda şunları söyledi:



"Törenler öngörüldüğü saatlerde başlamış ve sonuçlandırılmıştır, herhangi bir gecikme söz konusu değildir. Tören alanına geldiğimde oradaki devlet görevlilerinin elini sıkmak istediğimde sayın Atay uzattığımız eli havada bırakmış, bayrama gölge düşürmüştür. ‘Bu devletin töreni, sen hükümetin valisisin, niye geldin buraya?’ şeklinde lüzumsuz ve yakışıksız sözler sarfetmiştir. Kendisine yönelik benim herhangi bir saygı sınırlarını aşan bir ifadem söz konusu olmamıştır. Bayram gibi müstesna bir günde bizi tahrik etmeye çalışmıştır. Yaşananlardan dolayı fevkaalede üzüntülüyüz.



Kişisel bir hesap söz konusu ise bunun görüleceği yer bayram alanı değildir, hukuk devletinde yaşıyoruz. Sayın vekil yer ve zaman seçiminde de isabetsiz davranmıştır. Olayı büyütmeye çalışmıştır. Kavgacı, bölücü beyanlardan kaçınmak herkesin yararınadır.”





CHP'li Atay: Kendimi tutamadım



CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, canlı yayında yaşananları şöyle anlattı:



"Bu bayramda böylesine devlet adabına yakışmayan bir davranış sergileyen valiye karşı artık kendimi tutamadım. Ben 10 Ağustos'ta vali hakkında üç iddiada bulundum: Birincisi AKP mitingine valinin bütün kamu kurumu görevlerinin zorla getirilmesi yönündeki baskısıydı. İkincisi makamına giren sivil toplum örgütlerinin üzerleri arandı, öyle içeri alındı. Bir de içeride kendilerine "Aydın'da herkesin dosyası var elimde, istersem tekerlek bile döndürmem" dediğini iddia ettim. Bu iddialarla ilgili hiçbir yanıt vermedi, üçünü de doğruladı. Vali verdiği cevapta şahsıma 'ördek' benzetmesinde bulundu ve partime hakaret etti. Ben aynı gün hakareti ilk görüşmemizde kendisine soracağımı belirttim. Bir valinin böyle bir olay için 'yanlış anlaşıldık' demesi gerekir. 10 günden bu yana aleyhime olan tavrı benimsemiş olan valinin bugünkü tepkimden niye rahatsız olduğunu anlayabilmiş değilim. Aydın tarihinde gelmiş geçmiş valiler içinde bu vali kadar nefret edilen bir vali gelmedi, gelmeyecektir de. Partimizin genel başkanına miting sonrası hakaret etti, elbette hesap soracağız. Üç ayrı televizyonda kendisinin hükümetin valisi olduğunu söyledi, hükümetin valisi olduğu için onur duyduğunu söyledi. Ben de kendisine bugün 'hükümetin valisinin burada işi yok' dedim. Devlet töreninde devletin valilerinin görev yapması gerekir. Hükümet valisi olan insanların görev yapmasını elbette istemeyiz."





Vali Çoş: Bu hakkı nereden alıyor?



CHP’li Atay’ın sözlerine Hüseyin Avni Coş yayına bir kez daha bağlanarak yanıt verdi. Vali Coş, sözlerini şöyle tamamladı:



“Velevki sayın vekilin söyledikleri doğru olmuş olsa bile, ben size soruyorum, bunun çözüm yeri bayram töreni midir? Bayram törenlerinin saygınlığına gölge düşürmek kimin haddinedir? Bu hakkı nereden alıyor? Devletle hükümet arasındaki ilişkiyi bilmiyor mu? Kendisi hukukçudur, mutlaka biliyor. Bana ‘Siz devletin valisi misiniz, hükümetin valisi misiniz?’ şeklinde soru soruldu, ben de ‘Hem devletin hem hükümetin valisiyim’ dedim. Bunu ben söylemiyorum, 1949 yılında çıkarılan İl İdaresi Kanunu söylüyor, ben yasal konumumu aktardım.



Sonra hükümet dediğimiz nedir? Bizim çalıştığımız yere bile hükümet konağı denir. Valilerin kaymakamların çalıştığı yer hükümet konağıdır. Sayın Atay parti ile hükümeti birbirine karıştırıyor. 12 Eylül’de partilerin kapatıldığı dönemde bile Türkiye hükümetsiz kalmamıştır, hükümet bizim yönetim sistemimizin kaçınılmaz sonucudur. Partinin değil, iktidarın değil, hükümetin valisiyim dedim, bu yasal bir tanımdır, doğaldır, bütün valiler böyledir. Hükümetin valisi törene katılamaz diye bir kural mı var? Varsa da bunu söylemek sayın Akay’a mı düştü? Saygısız bir ifadedir, orada olay çıkarmak istemiştir, olayı kışkırtmayı hedeflemiştir. Ben hiçbir partiye hakarette bulunmadım, aksine onlar bana hakaret ettiler. Bununla ilgili yargı süreci de devam etmektedir, mağdur durumdayım.”





