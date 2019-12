-PACO PENA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Efsanevi flamenko gitaristi Paco Pena, 29 Ocakta İş Sanat Kültür Merkezi'nde vereceği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Latin müzikleri ve flamenkonun en önemli isimlerinden olan İspanyol sanatçı Paco Pena, İstanbul'da, Flamenco sin Fronteras (Sınırsız Flamenko) adlı, başarılı müzisyenler ve dansçılarla birlikte oluşturduğu yeni gösterisini sergileyecek. Flamenko parçalarının yanı sıra diğer Latin Amerika ülkelerinin de kültürlerinden eserlerin seslendirileceği konserde, Latin müzik tarihinin önemli parçalarının yeniden yorumlanan şekilleri de dinlenebilecek. Güçlü yorumu ile birçok kesimden insanı bir araya getirebilen Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, yarın Salon İKSV'de konser verecek. Sanat yaşamı boyunca ürettiği 20 albümü bulunan, yurt içi ve yurt dışında sayısız konser vererek Alevi-Bektaşi müziğini yaşatan Akkiraz, geleneksel halk müziğinin yanı sıra ürettiği deneysel halk müziği çalışmalarını da dinleyicilerine sunacak. Synth-pop müziğin Türkiye'deki sayılı temsilcilerinden Soaked, aynı gün Roxy'de sahneye çıkacak. Biri görsel yönetmen, toplam 7 kişiden oluşan Soaked, birey-toplum, kadın-erkek çatışmalarını içeren şarkılarının yanı sıra gerçekleştirdikleri sahne performansıyla da göz dolduruyor. Müzik piyasasında uzun bir geçmişleri olmamasına rağmen gösterdikleri performansla kısa sürede beğeni kazanan grup, elektronik müziğin önde gelen isimleri arasında yer almaya başladı. Türkçe ve Kürtçe şarkılarıyla uluslararası alanda tanınan Aynur da aynı gün Ghetto'da dinleyicileriyle buluşacak. Halk ezgilerine eklediği doğaçlamalarla sergilediği performansı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve Yavuz Turgul ile Fatih Akın'ın filmlerinde seslendirdiği unutulmaz parçalarla da tanınan Aynur, başarılı sahne performansını İstanbullular için sergileyecek. Kongo'lu reggae müzisyeni Enzo İkah 29 Ocakta Nayah'ta sahne alacak. Bir süredir Türkiye'de yaşayan ve ''Red, Black And White'' isimli albümü çıkaran İkah, samimi kişiliğiyle hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaştı. Türkiye'nin çeşitli illerinde konser veren sanatçı, müziğinin dışında sıkça dile getirdiği kardeşlik mesajlarıyla da tanınıyor. Başarılı sanatçı, Lazy Boy, Just Be You gibi şarkılarıyla İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Türkiye'nin eskimeyen müzik grubu Moğollar, 29 Ocakta Salon İKSV'de hayranlarının karşısına çıkacak. Yaptıkları Türkçe, Anadolu-Rock müziğinde 40 yılı geride bırakan grup, gerçekleştireceği konserle, klasikleşmiş parçalarının yanı sıra son albümleri Umut Yolunu Bulur'dan da eserleri seslendirecekler. İmge Mıngıroğlu Acoustic Sound, Morning Jazz Sessions etkinlikleri kapsamında 30 Ocakta Tamirane'de sahne alacak. Mıngıroğlu, Jazz-Soul/Accoustic ağırlıklı müzikler yaptığı Acoustic Sound projesinde, klasikleşmiş ve güncel parçaları, kendi tarzıyla yorumlayacak. Konserde sanatçıya bas gitarist Mustafa Savaş Coşkun eşlik edecek. Yarkın Ritm Grubunun ''Komşu Sesler'' isimli projesi kapsamında vereceği konser 3 Şubatta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Toplam 6 vokal ve 16 müzisyenden oluşan topluluk, komşu ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan kültürlerine ait halk ve dans müziklerinin İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak. -SAHNE SANATLARI- İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Aşk halleri, yarın Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sahnelenecek. Hülya Karakaş'ın, Nezihe Meriç öykülerinden uyarlayıp yönettiği Aşk Halleri, çeşitli öykülerinden Hülya Karakaş'ın uyarlayıp yönettiği bir oyun, aşk kavramının insan üzerindeki oluşturduğu halleri anlatacak. Usta sanatça Neşet Ertaş'ın türküleriyle desteklenen oyunda, Sevil Uluyol, Eftal Gülbudak, Caner Bilginer, Cemal Ahhan Şener, Nurdan Kalınağa, Burcu Çoban, Pınar Aygün, Nazan Yatgın ve Ömer Barış Bakova görev alacak. Türk Edebiyatının sıra dışı yazarlarından Tezer Özlü'nün eseri Çocukluğun Soğuk Geceleri, Celal Mordeniz'in yönetiminde yarın İTÜ Maçka Kampüsü, İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak. Çocukluk, ilk gençlik, kadınlık, cinsellik ve delilik temalarının anlatıldığı oyunda seyirci, oyuncu ve yönetmen arasında bir etkileşim sağlanacak şekilde özel bir kurgu uygulanacak. Seyyar Sahne tarafından hazırlanan oyunda Nesrin Uçarlar, tek kişilik bir performans sergileyecek. Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, Kemal Başar'ın sahneye koyduğu ''Çığ'', Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilecek. Çevresi dağlarla çevrili bir köydeki insanların çığ düşmesinden korkmalarının yaşamlarına olan etkilerinin anlatıldığı oyun, Cücenoğlu'nun 40. sanat yılına özel olarak sahnelenecek. Erhan Abir, Alev Oraloğlu, Sevtap Çapan, Caner Çandarlı, Orhan Hızlı, Nergis Çorakçı, Berrin Akdeniz Kortidis, Zeki Yıldırım, Vildan Türkbaş, Hüsnü Demiralay ve Göksel Arslan'ın rol aldığı oyun, ay sonuna kadar aynı sahnede görülebilecek. Orhan Kemal'in ünlü eseri ''Tersine Dünya'', Turgay Kantürk'ün yönetiminde 30 Ocakta Müşfik Kenter Sahnesi'nde perde açacak. Gül Onat, Levent Tülek, Nurhayat Atasoy, Mert Asutay ve Didem Germen gibi isimlerin rol aldığı oyunda, kadın ve erkeklerin yer değiştirdiği, erkeklerin sınıf atlamak için zengin bir eş bulma çabaları ve dolandırıcılık yaparak kolay yoldan para kazanmaya çalışan kadınların başından geçenler, mizahi bir dille izleyiciye sunuluyor. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp, Sait Kerem Ayan'ın yönettiği ''Bay Hiç'', 2 Şubatta Akbank Sanat'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Çok değer verilen, büyük emekler harcanan insanların bir süre sonra neden değiştiklerini, kadın-erkek ilişkileri üzerinden anlatıldığı oyunda, Ülkü Duru, İştar Gökseven rol alacak. -GÖRSEL SANATLAR- Türkiye'nin en önemli fotoğraf sanatçılarından İzzet Keribar'ın Fransız sanatçı Laurence Aegerter ile birlikte açacağı ortak sergi ''Bir Bakıştan Diğerine'' 2 Şubat tarihinde Fransız Kültür Merkezi'nde açılacak. Dünyanın birçok ülkesindeki sergi mekanlarında çekilmiş eserlerden oluşan sergide, sanatseverlerin sanat merkezlerindeki halleri iki farklı kültürden sanatçının bakışı ile sanatseverlere sunulacak. Bu iki usta sanatçının, insanların sanat eserleri ile ilişkilerini sanatsal bir bakış açısıyla sundukları sergi, 4 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ressam Şenol Sak'ın 23'üncü kişisel resim sergisi, yarın Cihangir Modern Sanatlar Galerisi'nde resim meraklılarının beğenisine sunulacak. Yaptığı balık resimleriyle tanınan usta ressam Sak, birçok resim tekniğinden faydalanarak oluşturduğu, küçük ve orta boy 30 adet balık resmini ziyaretçilerle paylaşacak. İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra 30 dan fazla ülkede, 200'ü aşkın uluslararası sergi, Bienal ve Trienal'de de eserleri sergilenen sanatçının sergisi 12 Şubat tarihine kadar gezilebilecek. Zafer Erkan'ın ''Aklımın Köşesinden'' isimli resim sergisi 1 Şubatta Ormo sanat galerisinde kapılarını sanatseverlere açacak. Birçok kişisel sergisi ve ödülü bulunan, bazı üniversite ve kurumlarda resim dersleri veren başarılı sanatçı, bu sergisinde insanın iç çelişkileri, tutku ve saplantıları ile dışa vurulmak üzere hazır bekletilen duyumlarını bir karede buluşturacak. ''Aklımın Köşesinden'', 26 Şubat tarihine kadar görülebilecek. Sevim Gürsoy Tunçyıldız ve Akif Poroy'un ''Pera ve Kadın'' isimli resim sergisi aynı gün Elite World İstanbul Hotel'in lobisinde sergilenmeye başlayacak. Tunçyıldız'ın expresyonist tarzda gerçekleştirdiği kompozisyonları ve Poroy'un klasik Türk minyatürlerinin renklerini, New York soyut ekspresyonist ekolü ve Avrupa informel abstraksyonu etkisinde üretilen eserlerin yer alacağı sergi 12 Şubat tarihine kadar açık kalacak.