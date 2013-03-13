Pablo Neruda 8 Nisan’da otopsi yapılmak üzere mezarından çıkarılacak

Şili'li komünist şair Pablo Neruda'nın Pinotchet rejimi tarafından 1973 yılında zehirlendiği iddialarıyla açılan mahkeme ünlü şairin mezardan çıkarılacağı tarihi 8 Nisan olarak belirledi.

Neruda’nın, General Augusto Pinochet’in iktidara geldiği askeri darbeden sadece 12 gün sonra 23 Eylül 1973’te ölmesinin ardından, Pinochet rejimi tarafından zehirlendiği iddialarının gündeme gelmesiyle Şili Komünist Partisi Başkanı Guillermo Teillier, olayın soruşturulması için mahkemeye başvurmuştu. İddiaya göre, prostat kanserinden öldüğü açıklanan şair, kanser tedavisi gördüğü hastanede, doktoru tarafından yapılan ne olduğu belirsiz bir enjeksiyonun ardından kalp krizi geçirerek öldü. Neruda’nın sekreteri ve şoförü Manuel Araya da, şairin Pinochet’nin ajanları tarafından zehirlendiğini iddia etmişti.

Pablo Neruda, zehirlenip zehirlenmediğinin tespiti için 8 Nisan’da otopsi yapılmak üzere mezarından çıkarılacak.