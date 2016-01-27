T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pablo Escobar'ın gizli kasası bulundu

Escobar, firar ettiği gece kızı üşümesin diye 2 milyon dolarını yakmıştı

27 Ocak 2016 17:39

1993'te hayatını kaybeden uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın evinde gizlenmiş bir para kasası bulundu. 

Escobar'ın, Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan evi geçen günlerde satılmıştı. Villanın yeni sahibi Christian de Berdouare ise ev ve arazide aramalara başlamıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Escobar'ın, araziye uyuşturucu ticaretinden kazandığı nakit parayı hatta özel hazinesini gömdüğüne inanan Christian de Berdouare , binada gizlenmiş bir kasa buldu. Kasayı henüz açamayan Berdouare sadece basın mensuplarına ve meraklı gözlere poz vermekle yetindi.

Çözülememiş gizem

Escobar'ın kayıp milyarlarını nerede sakladığı hala bir gizem. Geçtiğimiz aylarda Escobar hakkında bir kitap kaleme alan Escobar’ın baş muhasebecisi ve kardeşi Roberto Escobar, uyuşturucu baronunun nakit destelerini Kolombiyalı tarım alanlarında, yıkık ambarlarda ve kartel üyelerinin evlerinin duvarlarında sakladığını iddia etmişti. Escobar'ın her yıl paranın yüzde 10’unu farelerin yediği, sudan hasar gördüğü ya da kaybolduğu gerekçesiyle sildiğini kaydeden Roberto, bunun da 2,1 milyar dolara denk geldiğini yazmıştı.

Roberto Escobar’a göre uyuşturucu baronu Pablo Escobar, para destelerini bir arada tutmak için ihtiyaç duyulan paket lastiklerine bir ayda tahmini olarak 2 bin 500 dolar harcıyordu. Pablo Escobar, gücünün zirvesinde olduğu dönemde dünyadaki kokainin yüzde 80’inini sağlamış ve ABD’ye günlük olarak 15 ton kokaini kaçak olarak sokmuştu.1993 yılında girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybeden Escobar, her polisin başına 3000 dolar ödül koymuş, o dönemde bu ödülü almak için 400'den fazla polis siviller tarafından sokaklarda öldürülmüştü.

Escobar, ayrıca firar ettiği gece kızı üşümesin diye 2 milyon dolarını yakmıştı.

ETİKETLER

pablo escobaruyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24