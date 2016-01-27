Pablo Escobar'ın gizli kasası bulundu

1993'te hayatını kaybeden uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın evinde gizlenmiş bir para kasası bulundu.

Escobar'ın, Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan evi geçen günlerde satılmıştı. Villanın yeni sahibi Christian de Berdouare ise ev ve arazide aramalara başlamıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Escobar'ın, araziye uyuşturucu ticaretinden kazandığı nakit parayı hatta özel hazinesini gömdüğüne inanan Christian de Berdouare , binada gizlenmiş bir kasa buldu. Kasayı henüz açamayan Berdouare sadece basın mensuplarına ve meraklı gözlere poz vermekle yetindi.

Çözülememiş gizem

Escobar'ın kayıp milyarlarını nerede sakladığı hala bir gizem. Geçtiğimiz aylarda Escobar hakkında bir kitap kaleme alan Escobar’ın baş muhasebecisi ve kardeşi Roberto Escobar, uyuşturucu baronunun nakit destelerini Kolombiyalı tarım alanlarında, yıkık ambarlarda ve kartel üyelerinin evlerinin duvarlarında sakladığını iddia etmişti. Escobar'ın her yıl paranın yüzde 10’unu farelerin yediği, sudan hasar gördüğü ya da kaybolduğu gerekçesiyle sildiğini kaydeden Roberto, bunun da 2,1 milyar dolara denk geldiğini yazmıştı.

Roberto Escobar’a göre uyuşturucu baronu Pablo Escobar, para destelerini bir arada tutmak için ihtiyaç duyulan paket lastiklerine bir ayda tahmini olarak 2 bin 500 dolar harcıyordu. Pablo Escobar, gücünün zirvesinde olduğu dönemde dünyadaki kokainin yüzde 80’inini sağlamış ve ABD’ye günlük olarak 15 ton kokaini kaçak olarak sokmuştu.1993 yılında girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybeden Escobar, her polisin başına 3000 dolar ödül koymuş, o dönemde bu ödülü almak için 400'den fazla polis siviller tarafından sokaklarda öldürülmüştü.

Escobar, ayrıca firar ettiği gece kızı üşümesin diye 2 milyon dolarını yakmıştı.