-PA NEGRE 9 ÖDÜLLE GOYA GECESİNİN YILDIZI OLDU MADRİD (A.A) - 14.02.2011 - Şenhan Bolelli - İspanya ulusal sinemasının en prestijli ödülü olan ve 25'incisi bu yıl düzenlenen Goya'da gecenin yıldızı, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 9 ödül birden alan yönetmen Agusti Villaronga'nın ''Pa Negre (Kara Ekmek)'' adlı filmi oldu. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Kraliyet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende, 14 dalda Goya ödüllerine aday olan Pa Negre, 9 ödülü almayı başardı. Yönetmen Alejandro Gonzalez İnarritu'nun ''Biutiful'' adlı filmindeki rolüyle Oscar adayları arasında yer alan Javier Bardem ise En İyi Erkek Oyuncu olarak Goya ödülünü kazandı. Bardem, ödülünü eşi Penelope Cruz ve ''Her sabah güler yüzü ve kalbiyle beni uyandıran'' dediği yeni doğan çocuğuna adadı. Bu yıl Goya Onur Ödülü de 75 yaşındaki İspanyol yönetmen ve senarist Mario Camus'a verildi. Bu arada kurum içinde yaşanan polemiklerden dolayı önceden beklendiği şekilde törenden önce istifasını sunan İspanya Sinema Akademisi Başkanı Alex de la İglesia da yaptığı konuşmasında, ''İnternetten gelecek değil, şimdi. Ve ondan korkmuyoruz. İnternet, bizim sinemamızın kurtarıcısı'' diyerek, internet üzerinden yasadışı film indirmeye karşı gerekli yasal önlemlerin alınması çağrısında bulundu. -''JİMMY JUMP'' BU KEZ GOYA'YA ATLADI Öte yandan Goya ödül töreninin en ilginç anlarından biri, En İyi Erkek Oyuncu ödülü verileceği sırada sahneye atlayan ''Jimmy Jump'' lakaplı Barcelonalı Jaume Marquet Coto'nun tüm davetlilerin önünde konuşması oldu. Uluslararası birçok spor organizasyonunda ve geçtiğimiz yıl Eurovision'da olduğu gibi bazı kültürel etkinliklerde tüm güvenliği atlatarak kendini göstermeyi başaran Jimmy Jump, televizyondan canlı verilen Goya ödülleri sırasında da kameralara gözüktü. Çok kısa bir süre ekranda kalan ve ''Bir dakika lütfen, buraya gelmek çok zor oldu. Bunu sadece ben ve zıplayanlar bilir. Bu Goya'yı zıplayanlara adıyorum'' diyen Jimmy Jump, bir güvenlik görevlisinin yaklaşmasıyla sakin bir şekilde sahneden çıkartıldı. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde, 2004'te Montemelo'daki Formula 1 yarışında, 2005'te Real Madrid-Barcelona maçında, 2007'de Şampiyonlar Ligi finalinde, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Almanya arasında oynanan yarı final maçında ve 2009'da Fransa Roland Garros tenis turnuvası gibi birçok etkinlikte kendini sahaya veya sahneye atan Jimmy Jump, son olarak Eurovision'daki olayından dolayı 1880 avro para cezası almıştı. 25. Goya ödülleri şu şekilde dağıtıldı: ''En iyi film: Pa Negre En iyi yönetmen: Agusti Villaronga (Pa Negre) En iyi erkek oyuncu: Javier Bardem (Biutiful) En iyi kadın oyuncu: Nora Navas (Pa Negre) En iyi yardımcı erkek oyuncu: Karra Elejalde (Tambien la lluvia) En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laia Marull (Pa Negre) En iyi Avrupa filmi: Yönetmen Tom Hooper'ın The King's Speech (Zoraki Kral) En iyi Latin Amerika filmi: Yönetmen Matias Bize'nin La vida de los peces (Şili) En iyi orijinal senaryo: Chris Sparling (Enterrado) En iyi uyarlama senaryo: Agusti Villaronga (Pa Negre) En iyi ilk yönetmenlik denemesi: David Pinillos (Bon appetit)