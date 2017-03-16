P24 “Nasıl Yapmalı” atölyeleri yeniden başlıyor

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun iletişim, gazetecilik, radyo ve televizyon ve görsel sanatlar bölümleri öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, yurttaş gazeteciler ve yerel gazeteciler için ‘’Nasıl Yapmalı’’ başlığı altında üç yıldır düzenlediği gazetecilik atölyelerinin 2017 serisi başlıyor.



Bu atölyeler kapsamında, gazeteciler ve STK’lar için sosyal medya kullanımı ve interaktif yayıncılık üzerine ilk seminer 18 Mart günü 13:00 -16:00 Ankara’da gerçekleşecek. Başvuru formu burada bulunabilir.



18 Mart’ta Turuncu Sanat’da gerçekleşecek olan Sosyal Medya Araçları, Siber Zorbalık ve İletişim Güvenliği atölyesi Erkan Saka moderatörlüğünde Kenan Dursun, Şevket Uyanık ve Aylin Aydoğan'ın sunumlarıyla gerçekleşecek.



Atölye sosyal medya araçlarının sorumlu kullanımı, güvenliği, habercilik ve teyit ile gazetecilerin sık maruz kaldığı siber zorbalık üzerine uygulamalı bir atölye olacak. Katılımcıların bilgisayarlar veya mobil cihazları ile gelmeleri gerekiyor.



Etkinliğin Facebook sayfası buradadır.



Pazar günü Eskişehir’de



Aynı konulu ikinci atölye 19 Mart 2017 Pazar 13:00 -16:00 arası Eskişehir’de 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde yapılacak. Buradaki atölye de Erkan Saka moderatörlüğünde Kenan Dursun ve Şevket Uyanık 'ın sunumlarıyla gerçekleşecek ve yine uygulamalı olacak. Katılımcıların bilgisayarları veya mobil cihazları ile gelmelerini tavsiye ediyoruz.



Başvuru formu http://bit.ly/p24eskisehir adresinde bulunabilir.