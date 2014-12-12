P24 gazetecilik atölyesine Sivas'ta büyük ilgi

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 gazetecilik atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dün gerçekleştirilen ‘Haber Merkezlerinde Bir Gün’ konulu atölyeye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Erol, atölyenin önemine değinerek 'bizim gibi anadoluda yer alan üniversiteler büyük şehirlerdeki üniversitelerle kıyaslandığında yapabileceklerimiz daha kısıtlı. Bu ve bunun gibi atölyeler öğrencilerimiz için de bizler için de büyük bir önem arz ediyor' dedi.

Panelde 10 yılı aşkın süre 32. Gün Genel Yayın Yönetmenliği yapan, onlarca haber programı ve belgesele imza atan T24 yazarı Rıdvan Akar, Tecrübeli gazeteci ve şair, Doğan Haber Ajansı editörü Cihan Oğuz, Gazeteciliğin her alanında mesai yapan ve şu an Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü olan Murat Sabuncu ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın konuşmacı olarak yer aldı. Aynı zamanda panelin moderatörü olan Doğan Akın öğrencilere katılımcıları tanıtarak konuşmasına başladı.

Rıdvan Akar öğrencilere haber televizyonlarında bir gün nasıl geçer, haber toplantılarına kimler katılır ve en önemlisi nasıl iyi bir gazeteci olunur sorularının yanıtlarını anlattı. Rıdvan Akar’ın ardından Cumhuriyet Gazeteci Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu gazetelerde bir günün nasıl geçtiğine dair deneyimlerini aktardı. İyi bir gazeteci olmak için bir konuda uzmanlaşmış olmanın gerekliliğini de anlatan Sabuncu’nun ardından Doğan Haber Ajansı’nın tecrübeli editörlerinden Cihan Oğuz haber ajanslarında bir gün akışına ve haber trafiği hakkında bilgi verdi. Ajans haberciliğinde iki önemli konu olduğunu belirten Oğuz, ‘Haberin içeriği dinleyici ya da okuyucu için önemlidir. Fakat bir konu var ki asla yadsınamaz. O da haberin merkeze ulaşma hızı’ diye konuştu. Panelin son konuşmacısı T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ise internet medyasını, internet gazeteciliğinin bir gününe dair bilgiler aktardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Metin Erol da panelde atölyenin önemine değinerek 'bizim gibi anadoluda yer alan üniversiteler büyük şehirlerdeki üniversitelerle kıyaslandığında yapabileceklerimiz daha kısıtlı. Bu ve bunun gibi atölyeler öğrencilerimiz için de bizler için de büyük bir önem arz ediyor' dedi.

Panelde gerçekleştirilen sunumların ardından öğrencilere bir ödev verildi. ‘Neden gazeteci olurum-olmam?’ sorusunu yanıtlayacakları birer yazı yazmaları istendi. Katılımcılar arasından çalışmaları dereceye giren öğrenciler P24 tarafından teşvik amacıyla ödüllendirilecek.

P24; Bağımsız gazeteciliği desteklemek ve gazetecilikte profesyonel standartları yükseltmek amacıyla Eylül 2013’te Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Murat Sabuncu, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar, ve Doğan Akın tarafından kuruldu. Hasan Cemal’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürdüğü P24 üniversite programlarının yanı sıra araştırmacı gazetecilik ödüllerini destekliyor. Türkiye’de toplum kuruluşlarına yönelik olarak çalışmalar yapan P24, konferans ve paneller de düzenliyor.