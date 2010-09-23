-OZZY OSBOURNE İSTANBUL'DA HAYRANLARIYLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Rock ve Heavy Metal müziğin kilometre taşlarından efsane İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne, Türkiye'de vereceği ilk konserle yıllardır kendisini bekleyen hayranlarıyla buluşacak. Sahne performansı ve renkli kişiliğiyle müzik hayatında 50 yılı deviren Osbourne, her biri hit olmuş liste başı şarkılarının yanı sıra onuncu stüdyo albümü olan ''Scream''den de şarkılar seslendirecek. Beşiktaş Kültür Merkezinin, Türkiye'ye getirdiği sanatçının konseri, 30 Eylülde Turkcel Kuruçeşme Arenada saat 21.00'de başlayacak. Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri Bülent Ortaçgil ve Zuhal Olcay, Turkcell Kuruçeşme Arenada sevenleriyle buluşacak. Yıllardır unutulmayan şarkıları yeniden seslendirecek olan ikili, dinleyicilere romantik bir akşam yaşatacak. Bas Gitar'da Gürol Ağırbaş, Davul'da Cem Aksel, Perküsyon'da Birol Ağırbaş ve Tuşlu çalgılar'da Baki Duyarlar'ın yer aldığı orkestrayla sahneye çıkacak ikiliye, dört kişilik yaylı çalgılar grubu da eşlik edecek. 24 Eylülde gerçekleşecek konser, saat 21.00'de başlayacak. -''BARBAROS''LA TÜRK AKINCILIĞI- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştireceği ''Barbaros'', İstanbul'un denizle olan dokusunu, çağdaş yaşamda insan-su ilişkisini tarihsel bağlantılarla işleyecek. Özgün sanat yönetimi, kurgu ve koreografisi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmeni Beyhan Murphy'ye, müziği Mercan Dede'ye ait olan eser, Barbaros kardeşlerin 1500'lerde başlayan yolculuğunu anlatıyor. Eserde, ayrıca Oruç Reis'in vefatından sonra Hızır Reis'in Kaptan-ı Derya oluşundan, Beşiktaş'taki vefatına kadar geçen zaman dilimini bugünün İstanbul ve Beşiktaş'ı, dans, müzik, görsel tasarım ve yazın gibi sanatın farklı disiplinleriyle harmanlanarak yansıtılıyor. İki perdelik çağdaş dans draması olan ''Barbaros'', Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Andrea Dorya'ya karşı zafer kazandığı Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümü arifesinde, 25 Eylülde saat 20.30'da Sütlüce Haliç Kongre Merkezinde İstanbullularla buluşacak. -ŞEHİRDE TİYATRO- Yılın en dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilen, ''beoyuncuları''nın sahneye koyduğu ''Tevellütten Mütevellit'', Türkiye MS Derneği yararına 25 Eylülde Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayınde sahnelenecek. Emre Çoşkun'un yazdığı, Taylan Güner'in yönettiği, Aydan Burhan, Atilla Pekdemir ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun rol aldığı oyun, ruh biliminden habersiz bir psikologla sıra dışı dört hastanın terapi seansında yaşadıklarını anlatıyor. Gerçeğe dayalı gözlemlerin doğurduğu komik durumların oyunu, saat 21.00'de başlayacak. Türkiye MS Derneği yararına gerçekleşecek etkinlik akşamı, ''Tevellütten Mütevellit'' oyununun dışında Hale Caneroğlu'nun sesinden jazz dinletisi de yer alacak. Hans&Helga sergisi, Almanya'dan 6 çağdaş sanatçı ve bir performans grubunu Türk sanatseverlerle buluşturacak. CDA Projects&Casa Dell'Arte Galeride düzenlenecek sergi, ironik ve eleştirel olarak, geçmiş ve bugünün Almanya'sına yapışmış, futboldan faşizm ve milliyetçiliğe, pornografiden bira ve Krautsalat'a (Alman usulü lahana salatası), aydınlanma ve romantizmden, güzellik ve çirkinliğin gerçekliğine kadar çok sayıda farklı konuyu inceliyor. Resim, video sanatı, enstelasyon ve performans alanlarında güçlü örneklerini gösterecek sergi, beyaz bir küpe benzeyen galeriyi, Alman bayrakları ve Beck's bira kasalarından oluşan bir sergi tasarımının yardımıyla, deneysel bir laboratuvar alanına çevirip, ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatacak. 24 Eylülde açılacak sergi, 16 Ekime kadar gezilebilecek.