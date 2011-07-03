T24 - Reklamcı Ali Taran’la sürpriz bir evlilik yapan Ayşe Özyılmazel, rüya gibi düğüne dair ilk kez konuştu. Özyılmazel, “O geceye dair herşey flu gibi ama çok güzeldi” dedi.







21 yıllık eşinden iki hafta önce boşanan Ali Taran, önceki gün Bodrum’da Ayşe Özyılmazel’le evlendi. Ünlü reklamcı, havuz başında yapılan düğünde yeni eşini öpücüğe boğdu.



Ünlü reklamcı Ali Taran ile şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, önceki akşam Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu. Göltürkbükü Beldesi’ndeki bir villada yapılan düğünde çiftin şahitliğini Hıncal Uluç ve Necati Akpınar yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Biricik Suden, Yalın gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğün töreninde gelin ve damat gece boyunca sarmaş dolaştı.



Reklamcı Ali Taran’la 20 günlük ilişkisinin ardından cuma günü evlenen yeni gelin Ayşe Özyılmazel, duygularını Vatan gazetesine anlattı:





HERŞEY FLU GİBİ: “O geceye dair herşey flu gibi ama çok güzeldi. Rüyada gibiyim hala kendime gelemedim. Herşey o kadar hızlı gelişti ki... O geceye dair inanın hiçbir şey hatırlamıyorum. Zaten Ali’yle tanıştığımız, oturduğumuz topu topu 1 ay oldu. Annemle babam da tıpkı bizim gibi 20 günde yıldırım nikahıyla evlenmişler.” Yılın düğünü yapıldı



ÇOK HEYECANLANDIM: Gelinliğimi bile Bodrum’dan İstanbul’a gelip 1 gün içerisinde aldım. İlk giydiğim elbiseyi ve ilk taktığım duvağı alıp hemen çıktım. Düğünümde çok heyecanlandım ama bir o kadar da eğlendim. Davetlilerin bir kısmı gittikten sonra havuza zıpladım.



HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYORUM: Herkes o kadar çok soru soruyor ki, hiçbiriyle ilgilenmiyorum... İlk defa hayatımda birşey yaşıyorum, ve soru sormuyorum. O anı yaşıyorum. Bir tek bugünümüz var, yarınımız yok. Yarın ne olur kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum.



ACELE ETTİ Mİ?: (Evlilik için acele etti yorumlarına) “Onlar ne biliyor? Onları ne ilgilendiriyor? ‘Abarttı’ diyen herkese ‘sana ne’ diyorum. Hayata böyle bakmayın, bu kadar büyütmeyin, rahat olun.”



YAŞ FARKI SORUN MU? *(Aralarındaki 27 yaş farkını eleştirenlere ise) “Fazla bulanlara da sana ne diyorum. Herşeye sana ne diyorum. Neden bu kadar olay oldu onu da anlamadım.”



ALDIĞI HEDİYE: (Düğün hediyesinin Range Rover olduğunu söylediğine pişman oldun mu sorusuna) “Benim böyle bir şeye ihtiyacım da yok. İzzet aradı ‘bana doğru mu’ diye sordu ben de doğru dedim. Durum bundan ibaret.”



BALAYINDA BODRUM’DA: “Balayı için Yunan Adaları’na gitmiyoruz, burada Bodrum’da olacağız. Arkadaşlarımızla beraberiz. Hatta şu an kendi ellerimle onlara birşeyler hazırladım, brunch yapıyoruz. Çok mutluyum.”





Düğünden notlar





Gelin Ayşe Özyılmazel’in en yakın arkadaşlarından işletmeci İzzet Çapa, düğün gecesine dair bilinmeyenleri yazdı. Çapa, gecce.com’daki köşesinde şu bilgileri paylaştı:



ALİ ÇOK COOL’DU: Kapıdaki medya ordusunun arasından geçip içeri girdiğimizde ilk gözümüze çarpan Ali Taran oluyor... Sanırsınız düğün davetlisi, o kadar sakin o kadar cool dolanıyor ortalarda. Selamsız sabahsız dalıyorum Ayşe’nin hazırlandığı odaya. Aynanın karşısına oturmuş fön çektiriyor, bir yandan da makyajını kendi yapıyor.



KIVANÇ’A FIRÇA: Kıvanç’a bakıyorum, bu sabah yatağından Behlül değil, Ezel’deki ‘Sekiz’ karakteriyle kalkmış. Tam bir bıçkın. Ama sigarasını yere atıp ayağı ile söndürürken Ali enişteden yiyor fırçayı, ‘Oğlum bursası düğün salonu değil ev. Biz bu evde yaşıyoruz. Kül tablası masada!’



UNUTKAN GELİN: Seremoni başlarken Neco’nun kolunda ilerleyen Ayşe neyi unutmuştu biliyor musunuz? Ben ve benim gibi evde kalmış tüm bekarların dört gözle beklediği gelin çiçeğini...



PEKKAN’DAN JEST: Semiramis düğün hediyesi yerine yazı geçirmeleri için gelin ve damada evinin kapılarını açmış. Daha ne yapsın?





Ne dingil yaşam!

Şahan Gökbakar, bir dönem aşk yaşadığı Ayşe Özyılmazel’in Ali Taran’la evleneceği haberlerinin ardından Twitter’a ilginç bir mesaj yazdı: “40’ından sonra azanı teneşir paklar lafını 60’ından sonra olarak değiştirmeli. Son Mohikan ve Mrs. Electra Complex! Bu ne saçma hayat, ne dingil yaşam!” Ünlü komedyen, daha sonra Özyılmazel’i hedef almadığını açıkladı: “Mesajlarımın hiç kimseyle alakası yoktur. Kimin kiminle evlendiği, çıktığı, seviştiği umurumda değildir. Birine laf etmek istesem, adını yazacak kadar yürekliyim.”



Eleştiri yağmuru

Kanser tedavisi gören 21 yıllık eşi Selma Taran’dan boşanır boşanmaz Ayşe Özyılmazel’le nikâh masasına oturması, Ali Taran’ın eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu. Yeşim Salkım, Twitter’daki sayfasına “Hep zor zamanda terk edermiş insanlar birbirlerini. Keşke tersi olsaydı”, Helin Avşar “Ben de Berlusconi ile evleniyorum, bu gündemi acil değiştirmeliyim”, Fulden Uras da “Tek düşündüğüm Selma Taran’ın hasta haliyle acıya nasıl dayanacağı” diye yazdı.







