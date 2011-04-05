Özyeğin'den bankacıları kızdıracak açıklama

T24 - Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, munzam karşılıklarının artırılması kararını doğru bulduğunu söyledi.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, TÜSİAD'ın ''Stratejik İş Geliştirme'' birimi TÜSİAD International'ın DEİK işbirliğinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen Shenyang heyeti ile karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ekoayrinti.com'un haberine göre; Merkez Bankası'nın bankacılık sektörüne ilişkin aldığı önemler konusunda Özyeğin, şunları söyledi:

''Ben bu adımları doğru buluyorum. Çünkü Merkez Bankası ekonomiyi düşünerek karar alır, bunun içinde bankacılık sektörü de vardır. Son yıllarda Türkiye'de banka kredileri önemli oranda arttı. Bu da ekonominin ısınmasına, cari açığın yükselmesine sebep oldu. Yüzde 7'nin üzerinde bir cari açık kabul edilemez. Türkiye'nin cari açığı idealde yüzde 3 ile 4 arasında olması lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası ekonomiyi soğutma pahasına doğru bir karar almıştır. Alınan kararları 'bankacılık sektörünün üzerine gitmek için alınan kararlar' olarak değerlendirmiyorum. Alınması zorunlu kararlardı.''

Kararın bankacılık sektörünün karına etkisine ilişkin bir soru üzerine Özyeğin, ''Her banka buna göre tedbirini alacaktır. Bankacılık sektörü şu anda fiyatlarını artırarak aradaki farkları tekrar elde etmeye çalışacaktır'' dedi.

Özyeğin, Millenium Bank'ın adının değişmek üzere olduğunu, 3-4 hafta içinde bir açıklama yapacaklarını bildirdi.





