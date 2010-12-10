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ÖZÜRLÜ OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ GİZLEYİP MAAŞINI ALDI DOĞUBAYAZIT (A.A)

10 Aralık 2010 17:30

-ÖZÜRLÜ OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ GİZLEYİP MAAŞINI ALDI DOĞUBAYAZIT (A.A) - 10.12.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ihbar üzerine yapılan incelemede, bir babanın özürlü oğlunun ölümünü gizleyerek 1 yıl boyunca özürlü maaşını aldığı belirlendi.  Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğüne 10 gün önce gönderilen elektronik posta iletisinde, Sarıgül Mahallesi'nde yaşayan H.Z'nin organ ticareti yaptığı, bedensel ve zihinsel engelli 16 yaşındaki çocuğu İ.Z'nin organlarını sattıktan sonra cesedini ilçe dışında bir yere gömdüğü ve ölümü gizli tutarak devletten özürlü maaşı aldığı ileri sürüldü.  Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile baba H.Z. ile anne M.Z. ve bunlara yardım ettiği iddiasıyla akrabaları A.Z'yi gözaltına aldı. H.Z'nin gösterdiği bölgede inceleme yapan ekipler, özürlü çocuğun cesedini Kanispi köyü mezarlığının yakınındaki boş arazide gömülü halde buldu. Ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden H.Z, 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan incelemede babanın ölüm bilgisini, resmi kurumlara bildirmediği ve 1 yıl boyunca özürlü maaşı aldığı belirlendi. 

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