Özür kurtarmadı; kadın muhabire 'tokat' tehdidinde bulunan Moyes'un başı dertte

Sunderland Menajeri'nin maç sonu röportajında kullandığı ifadeler federasyonu harekete geçirdi.

Premier League'in 29. haftasında sahasında Burnley ile golsüz berabere kalan Sunderland'de menajer David Moyes'un maç sonunda yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu.

Eurosport'un haberine göre, kulüp sahibi Ellis Short'un yönetiminde çalışmanın kendisinde baskı yaratıp yaratmadığına ilişkin soru üzerine Moyes, soruyu yönelten BBC'nin kadın muhabiri Vicki Sparks'ı tersleyerek "Kadın olmana karşın bir tokat yiyebilirsin." demiş ve bir dahaki sefere soru sorarken daha dikkatli olması yönünde Sparks'ı uyarmıştı.

İngiltere'de büyük yankı uyandıran olay sonrası Moyes, polemik yaşadığı Sparks'tan özür dilemiş ve söylediği sözlerden duyduğu pişmanlığı kamuoyuyla paylaşmıştı. BBC de bu açıklama üzerine Moyes'un özrünü kabul ettiğini duyurmuştu.

Ancak 53 yaşındaki menajerin bu çabaları, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından kendisine soruşturma açılmasını engelleyemeyecek gibi gözüküyor. İngiltere gölge kabinesinin kadın spor bakanı Rosena Allin-Khan, Moyes'un açıklamalarıyla cinsiyet temelinde bir ayrımcılık yaptığını ileri sürerek FA yönetimini göreve çağırdı.

Basın toplantısında aynı sorunun erkek bir muhabir tarafından sorulması halinde Moyes'un söz konusu karşılığı vermeyeceğini belirten Allin-Khan, "David Moyes'un bir kadın muhabire yönelik ifadeleri ve davranışı seksist bir tutum içeriyor. Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü futbolda bir kadına bu şekilde davranılmasının hiçbir mazereti olamaz. Cinsiyet dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele kararlılığını ortaya koymak adına Futbol Federasyonu bu duruma seyirci kalmamalı." dedi. FA cephesinden ise konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmış değil.

David Moyes yönetiminde geride kalan 29 maçta sadece 20 puan toplayabilen Sunderland, Premier League'in dibine demir atmış durumda.