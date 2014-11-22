Özür krizinden sonra ilk kez



Eşi Jill Biden'la birlikte cuma akşamı İstanbul'a gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarından sonra Beylerbeyi Sarayı'ndaki çalışma yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Resmi programına göre bir buçuk saat planlanan görüşme dört saat sürdü.

Biden ve Erdoğan daha sonra basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti. Basın toplantısında öncelikle uluslararası ABD - Türkiye ilişkilerine değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Ağırlıklı olarak Suriye'deki gelişmeler ve IŞİD'i ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Her şeyden önce birinci derecede Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ile DEAŞ (IŞİD) tehdidi konusunda etraflıca bir görüşme imkanımız oldu" diye konuştu.

ABD ile yakın işbirliği içinde atacakları adımların daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması için ABD ile işbirliğimizi derinleştirerek, daha da etkin kılmaya kararlıyız. Bugünkü görüşmelerimiz bu bakımdan çok çok önemlidir. En üst düzeydeki temaslarımız aynı yoğunlukta devam edecektir" dedi.

Erdoğan'la uzun bir görüşme yaptıklarına dikkat çeken Biden da iki ülke arasındaki dostluğun derinliğine dikkat çekerek IŞİD'i zayıflatmak konusunda uluslararası koalisyonun çalışmalarını ele aldıklarını dile getirdi. Başbakan Davutoğlu'nun Bağdat ve Erbil ziyaretlerine atıfta bulunan Biden, Ankara ile Irak konusunda aynı görüşlere sahip olduklarını ifade etti.

IŞİD'la mücadele kapsamında da Suriye'yle ilgili çeşitli alternatifleri ve yabancı savaşçıların Irak ve Suriye'ye sızmasının önlenmesi konusunda atılacak adımları masaya yatırdıklarını kaydeden Biden, Türkiye'nin Suriyeli mültecileri kabul ederek bu konuda gösterdiği çabaları ise övdü.

Kıbrıs konusunu da görüştüklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Birleşmiş Milletler öncülüğündeki birleşme çabalarını desteklediğini belirtilerek "Bugün eğer siyasi irade varsa Türkiye de dahil, hem bölgede hem de adadaki tüm halkın çıkarına uygun olacak bir çözüm için bir potansiyel vardır. Bunun gerçekleşmesi için gerginliğin düşürülmesi ve müzakere masasına dönülmesine odaklanmak gerekmektedir" dedi. Biden ve Erdoğan basın toplantısında gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı.

Biden ve Erdoğan arasında geçen haftalarda bir özür krizi yaşanmıştı. Biden'ın Harvard Üniversitesi'ndeki bir konuşmasında Erdoğan’ın yabancı savaşçıların sınırdan geçişiyle ilgili Amerikalıların haklı olduğunu söylediğini anlatması üzerine, Erdoğan tepki göstermiş, daha sonra da Biden'dan bir özür açıklaması gelmişti. Ancak Biden daha sonra açıklamasında Erdoğan'dan özür dilemediğini belirtmişti.