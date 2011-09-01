Özür için son 48 saat



T24- BM’nin Mavi Marmara baskını konusunda nihai pozisyonunu ortaya koyacağı Palmer Komisyonu raporunun açıklanması arifesinde Ankara teyakkuza geçti. Raporun açıklandığı güne kadar İsrail’den farklı bir adım gelmezse, Türkiye B planını devreye sokacak.







Davutoğlu, Bosna- Hersek’in mesire yeri olan Vrelo’da 2.5 aylık torunu Sefure’yi gezdirdi.





Hürriyet'in haberine göreTürkiye, Mavi Marmara operasyonu nedeniyle özür beklediği İsrail’e karşı sabrının sonuna geldi. Türkiye, 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara operasyonunu araştıran BM’ye bağlı Palmer Komisyonu’nun raporunun yarından itibaren Eylül’ün ilk yarısı içinde açıklanması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Raporun açıklandığı güne kadar İsrail’den farklı bir adım gelmezse, Türkiye B planını devreye sokacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, kritik süreçte Ankara’nın tavrının ne olacağını Köstence yolunda açıkladı.





İsrail’in BM raporu için istediği altı aylık ertelemenin kabul edilemez olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:“Şu ana kadarki bütün uzatma talepleri İsrail’den gelmiştir ve biz sabırla İsrail’in karar vermesini bekledik. Görünen o ki İsrail karar vermekte zorlanıyor. Türkiye de bu konudaki tavrını belirlemiş durumda. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi bildirdik.





BM raporu bağlamaz





Birleşmiş Milletler raporunun duyurulacağı gün bizim için son tarihtir. Erteleyecekse de ertelemeyecekse de ona Birleşmiş Milletler karar verir. Ama bizim böyle bir talebi kabul etmemiz artık mümkün değil. Biz BM’ye bunu açıkla ya da açıklama diye talimat verecek değiliz. BM açıklarsa da gereğini yapacağız. Bu açıklanacak şey ortak bir rapor olmayacak zaten, Türkiye’nin de İsrail’in de onayladığı bir rapor olmayacak. Onun içinde bizim kabul edeceğimiz ya da edemeyeceğimiz unsurlar olabilir. Zaten İsrail özür dilediği ve tazminat ödediği ve ablukayla ilgili tutumumuzu da biliyor, bunları yaptığı zaman o raporun bir ehemmiyeti olmayacak.







Müeyyideler hazır







O rapor “Türkiye’nin taleplerini karşılamak için müzakereye hazırız” dediği için şu ana kadar ertelendi. Özür de dahil birçok konuda uzlaşma olduğu söylendi. Yani müzakerelerde belli bir yere gelindi. Ama siyasi karar çıkarma noktasında koalisyon içi tartışmalar yüzünden hep son anda geri adım atıldı. Bu konuda Türkiye çok açık, net, ilkeli bir pozisyon belirledi ve bunun gereğini de yapar. İsrail’in de bildiği, diğer uluslar arası tarafların da bildiği bazı müeyyideleri uygulayacaktır.’’







Filistin tanınsın diye çabalıyoruz







Mavi Marmara baskını ile Filistin’in tanınmasının farklı konular olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “İki konu ayrı, ilkesel olarak ayrı zemine oturuyor. Burada Filistin meselesinden ayrı olarak vatandaşlarımızın açık denizlerde katledilmesi söz konusu. Hesap sormak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en doğal hakkıdır. Filistin meselesindeki seyir ne olursa olsun biz bunun hesabını sorarız. Ama Filistin meselesindeki tutumumuz da nettir. Bu konuda Filistin’i destekliyoruz ve Filistin’in tanınması konusunda bir BM kararı çıkması için de her türlü çabayı gösteriyor” dedi.



