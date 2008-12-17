'Özür diliyorum'a karşı 'Özür bekliyorum’

'Ermenilerden özür diliyorum'

Bir grup aydının başlattığı ve 1915’te yaşanan olaylarda Ermenilerin yaşadığı mağduriyetin hatırlatıldığı “Özür Diliyoruz” kampanyasına karşılık “Özür Bekliyorum” kampanyası başlatıldıBir grup aydının başlattığı ve 1915’te yaşanan olaylarda Ermenilerin yaşadığı mağduriyetin hatırlatıldığı “Özür Diliyoruz” kampanyasına karşılık “Özür Bekliyorum” kampanyası başlatıldı. Bir internet sitesi üzerinden imzacıların isimlerinin yayınlandığı kampanyaya tepki duyan başka bir grup, yine internette “Özür Bekliyorum” ismiyle imza listesi açtı.Aralarında Adalet Ağaoğlu, Ahmet İnsel, Baskın Oran, Hüsnü Öndül, Oral Çalışlar, Mithat Sancar, Ragıp Duran, Tanıl Bora gibi öğretim üyesi, gazeteci ve yazarların bulunduğu bir grup çağrıcıyla başlatılan imza kampanyasına karşı tepkiler verilmeye devam ediyor.1915 yılında Osmanlı toprakları içinde yaşanan olaylara değinilen kısa bir metnin imzaya açıldığı ve isimlerin www.ozurdiliyoruz.com internet adresinde yayınlandığı kampanyaya karşı, “geçmişte Osmanlı insanlarının, Ermeniler tarafından maruz bırakıldıkları vahşetlerden ötürüö özür bekleyen başka bir kampanya daha başlatıldı. Kampanyanın internet adresi ise ww.ozurbekliyorum.com oldu.Özür bekleyenlerin kurduğu sitenin sayfa düzeni, renk ve yazı seçimi ve site kullanımı, tepki toplayan ilk özür kampanyası için tasarlanan sitenin aynısı olması ise dikkat çekti. Sitede, tepki sitesindeki gibi bir metin yer aldı. Metinde, “Geçmişte Osmanlı insanlarının, Ermeniler tarafından maruz bırakıldıkları vahşetlerden ötürü, tüm Ermenilerin ve yandaşlarının özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum.Bu vahşetlere göz yumamayacağımı belirtiyor, tüm Türk Dünyası ve Osmanlı torunları adına özür bekliyorum” denildi.Sitede bir de Şubat 1992’deki Karabağ Savaşı sırasında Dağlık Karabağ Bölgesi’nde bulunan Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından öldürülen Türklerin fotoğrafı yer alıyor. www.ozurdiliyoruz.com kampanyasına şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 500, www.ozurbekliyorum.com kampanyasına ise 303 kişi destek oldu.www.ozurdiliyoruz.com sitesinde “1915’te Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı Büyük Felaket’e duyarsız kalınmasını, bunun inkar edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum” metni imzaya açılmıştı.