-ÖZÜR DİLENMESİ KONUSUNDA BİR SONUÇ ÇIKMADI TEL AVİV (A.A) - 07.08.2011 - İsrail iç kabinesinin bugün yaptığı toplantıda, geçen yıl Mayıs ayı sonunda, 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara gemisine baskın nedeniyle Türkiye'den özür dilenmesi konusunda yine bir sonuç çıkmadı. 'Sekizler' olarak anılan kabine toplantısında Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin durumu değerlendirilmişti. Ynet haber sitesi, Sekizler kabinesinin toplanmasına rağmen, özür konusunda herhangi bir karar alınmadığını bildirdi. Haberde, Sekizler'in önümüzdeki bir kaç gün içinde yeniden toplanacağı da kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, toplantı öncesinde hangi şekilde olursa olsun Türkiye'den özür dilenmesine karşı olduğunu yinelemişti. Sekizler kabinesi, 10 gün önce de toplanmış; ama özür konusunda bir karar ortaya konulmamıştı.