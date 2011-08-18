-Özür dilenmemesi kararını daha önce vermeliydik TEL AVİV (A.A) - 17.08.2011 - İsrail'in, Mavi Marmara gemisi baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemesine kesinlikle karşı olan isimlerden Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in Türkiye'den özür dilemeyi kabul etmemesini doğru bir karar olarak nitelendirerek, ancak bu kararın çok daha önceden verilmesi gerektiğini söyledi. Lieberman, Kanal 2 televizyonuna, İsrail'in, Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemeyeceği yolundaki haberleri değerlendirdi ve bu kararı doğru ve akıllıca bulduğunu ifade ederek, "Biz bu kararı daha önceden vermeliydik" dedi. Lieberman'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı telefon görüşmesinde, Clinton'ın Türkiye'den özür dilenmesi talebine olumsuz yanıt verdiği haberlerinin ardından geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, bunun kendilerine kararsız bir görünüm verdiğini ifade ederek, "Ayrıca bizim arkadaşlarımızdan bazılarına da yanlış umutlar verdi" diye konuştu. Mavi Marmara olayı konusunda bundan sonra ne olabileceği sorusuna ise Lieberman, "Şimdi, Palmer raporunun yayımlanacağını sanıyorum" karşılığını verdi. Bu arada İsrail Başbakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Türkiye'den özür dilenmesi konusunda Netanyahu'ya baskı yaptığı yolunda İsrail basınında çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, İsrail ve Amerika'nın, soruna çözüm bulmak amacıyla iyi bir anlayış içinde, karşılıklı temaslarını devam ettirdikleri kaydedildi.